Viitorul vrea cele trei puncte în partida de duminică

Duminică seară, la Ovidiu, de la ora 21.00, în etapa a 4-a a Ligii 1 la fotbal, FC Viitorul va întâlni pe ASA Tg. Mureş, pe stadionul „Central” al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu. O partidă foarte importantă pentru formaţia antrenată de Gheorghe Hagi, care vine după două etape în care a suferit tot atâtea înfrângeri, cu FC Steaua Bucureşti şi Gaz Metan Mediaş, dar şi după eliminarea din Cupa Ligii. „Trebuie să ne concentrăm la campionat şi să începem cu acest meci acasă, să câştigăm şi să facem un joc bun. Scorul depinde de cum vei juca. Noi suntem pregătiţi să ne asigurăm cele trei puncte”, a declarat managerul tehnic al formaţiei constănţene.

Şi jucătorii vor ca Viitorul să obţină a doua victorie din actualul campionat, după cea din prima etapă de la Voluntari.

„Avem mare nevoie de cele trei puncte, de un joc bun şi să ne recăpătăm încrederea. Trebuie să ne concentrăm şi să câştigăm”, a spus Florin Purece, completat de Bogdan Ţîru: „Va fi un meci greu, pentru că nu trecem printr-o perioadă foarte bună. Ne-am antrenat foarte bine, avem poftă de a da gol, pentru că suntem datori”.

De remarcat şi faptul că selecționerul Christoph Daum a convocat în lotul lărgit al României pentru meciul oficial cu Muntenegru, din 4 septembrie, din preliminariile Campionatului Mondial din 2018, doi jucători de la FC Viitorul: Răzvan Marin și Romario Benzar.

PRIMELE VICTORII PENTRU CONCORDIA ŞI ASTRA

În cele două confruntări de sâmbătă, Concordia Chiajna şi Astra Giurgiu şi-au trecut în cont primele victorii din actualul campionat.

Rezultatele primelor meciuri din etapa a 4-a - vineri: FC Botoșani - FC Steaua București 0-2 (Hamroun 50, Fl. Tănase 80); sâmbătă: Concordia Chiajna - Gaz Metan Mediaş 1-0 (Grădinaru 88), Astra Giurgiu - ACS Poli Timişoara 3-1 (Săpunaru 12-pen., 75-pen., D. Niculae 90+2 / M. Croitoru 77).

Programul celorlalte partide din etapa 4-a - duminică, ora 18.30: Pandurii Tg. Jiu - CFR Cluj, ora 21.00: FC Viitorul - ASA Tg. Mureș; luni, ora 18.30: CS Universitatea Craiova - CSMS Politehnica Iaşi, ora 21.00: Dinamo București - FC Voluntari. Întâlnirile sunt transmise în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV și Look Plus.

Clasament: 1. FC Steaua 9p (golaveraj: 6-1), 2. Dinamo 7p (6-2), 3. Pandurii 7p (5-2), 4. Voluntari 6p (8-3), 5. Iași 6p (6-1), 6. CS U. Craiova 6p (5-4), 7. Gaz Metan 6p (5-6), 8. Astra 4p (5-7), 9. Botoşani 3p (5-7), 10. FC VIITORUL 3p (3-5), 11. Concordia 3p (1-7), 12. CFR -2p (3-3), 13. ASA -6p (2-7), 14. ACS Poli -14p (3-8). CFR și ASA sunt penalizate cu câte șase puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.