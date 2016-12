Zeci de case inundate în localitatea tulceană Satu Nou

Ploile abundente din ultimele trei zile au provocat inundații puternice în mai multe zone ale țării. Mai multe familii din județul Tulcea sunt în pericol să rămână fără locuință după ce câteva zeci de case din localitatea Satu Nou (comuna Mihai Bravu) au fost inundate. În unele zone, nivelul apei cumulate depășește jumătate de metru înălțime. Potrivit prefectului județului Tulcea, Marian Bădiță, nu a fost nevoie ca locuitorii să fie evacuați. „Din cauza precipitațiilor de peste 100 de litri pe metru pătrat din ultima vreme, debitul râului Taița s-a mărit neașteptat de mult și apele s-au revărsat peste sat. Am stabilit, împreună cu directorul Secției de Gospodărire a Apelor Tulcea, Constantin Lefter, să ridicăm stăvilarul lacului Topraichioi, astfel încât viitura să se retragă. În următoarele zile, vom face și un bilanț al pagubelor”, a explicat prefectul județului Tulcea, Marian Bădiță. Autoritățile locale din comuna Mihai Bravu, de care aparține localitatea Satu Nou, spun că viiturile sunt cauzate de faptul că sistemul de preluare a apelor pluviale nu a mai fost curățat de 20 de ani, pentru că o firmă piscicolă nu permite intervenția în zona afectată. „Canalul colector care preia apele revărsate din râul Taița este înfundat pe o porțiune de aproximativ trei kilometri. În urmă cu doi ani am început lucrările de decolmatare, dar nu am putut continua pentru că firma piscicolă din localitate nu ne-a mai permis să intervenim”, a spus primarul comunei tulcene Mihai Bravu, Tănase Răducan.