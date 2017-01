Zilele Filmului Românesc pun stăpânire pe capitala Spaniei

Cea de-a VI-a ediție a Zilelor Filmului Românesc, cea mai importantă întâlnire anuală a publicului madrilen cu diversitatea și efervescența creației cinematografice românești, are debutul programat joi seară, la Madrid. Institutul Cultural Român (ICR) din Madrid a anunțat că, anul acesta, filmele vor fi difuzate, în perioada 10 -17 decembrie, ca și în anii anteriori, la Cine Dore, cinematograful Cinematecii Spaniole madrilene. Filmele vor rula și în alte două prestigioase cinematografe, cel al Cinetecii din Madrid, specializat în proiecția de documentare, și cel al Academiei de Arte și Științe Cinematografice. Organizat de ICR și Cinemateca Spaniolă, festivalul va fi inaugurat cu pelicula „Aferim!”, a lui Radu Jude, câștigătoare a Ursului de Argint la ediția din acest an a Berlinalei, candidată la Premiile Oscar 2016 din partea României și nominalizată la Premiul pentru cel mai bun film european al Academiei Europene de Film. În fiecare zi a festivalului va fi prezentat câte un lungmetraj, șase de ficțiune și două documentare. Festivalul de film românesc din Spania, așa cum a fost conceput încă de la prima ediție, vizează suscitarea unei dezbateri în jurul cinematografiei românești între regizorii, producătorii și actorii români și criticii și publicul din Spania, pentru o mai bună cunoaștere a contextului acestor producții.