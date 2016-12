Ziua Culturii Naţionale, de la New York până la Constanţa

12:55:33 / 15 Ianuarie 2014

Președintele Traian Băsescu a vorbit la întâlnirea anuală cu șefii misiunilor diplomatice acreditaţi în România despre parteneriatul cu SUA și deespre perspectivele europene ale Republicii Moldova. El a spus că a primit mesajul asistentului

Principalele teme ale discursului șefului statului: 2014 este un an crucial, al tranziției, al schimbării, pe care comunitatea euro-atlantică nu trebuie să-l piardă. România își păstrează pozițiile în politica externă: ne menținem pe direcția parteneriatului cu SUA, a rolului NATO în regiune și a integrării în UE. România va trebui să se prezinte cu o postură strategică care să nu ridice nici un dubiu și să nu permită nimănui să pună sub semnul întrebării orientarea de acum 25 de ani. Ne-am calibrat nivelul de ambiție la zonele limitrofe. România va continua să contribuie la soluționarea unor probleme majore. Recesiunea prelungită a economiei europene a generat o anume frustrare care s-ar putea transforma in vot masiv de natură eurosceptică.Poate afecta serios politicile europene. Discursul neonaționalist a provocat deja o atitudine necorespunzătoare față de cetățenii români și bulgari. Cetățenii români devin victime ale discursului naționalist. Suntem îngrijorați în continuare de modul în care este gândită ridicarea barierelor de pe piața muncii.