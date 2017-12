1 din 10 copii, în mare pericol. Ce cred specialiștii!

Nașterea prematură constituie un fenomen îngrijorător în țara noastră. România are una dintre cele mai crescute rate privind copiii născuţi cu greutate mai mică de 2.500 de grame - 10,24%, din care 3,5% au sub 1.999 de grame. Spitalele fac eforturi mari pentru a amenaja secții speciale, cu dotările de care copiii au nevoie, astfel încât să fie salvați. Datele statistice arată că, la nivel național, nu mai puțin de unu din zece copii se naşte înainte de termen. Și la Constanța prematuritatea nu este de neglijat. Șeful Secției de Neonatologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” (SCJU) Constanța, dr. Livica Frățiman, declara, nu de mult, că dacă în urmă cu patru ani prematuritatea la Constanța era de 8 - 9% din totalul nașterilor, în acest an a depășit 15%, iar până la 20% nu mai este mult. ”Vorbim de o creștere continuă a nașterilor premature, suntem aproape de media pe țară”, a spus medicul-șef.

FACTORI DE RISC Printre factorii de risc care pot duce la naşteri premature se numără consumul de alcool, fumatul, dietele nesănătoase şi nivelul ridicat de stres al mamei, potrivit datelor prezentate, în aceste zile, cu ocazia lansării Ghidului Prematurului. Și asta nu este tot. ”Printre factorii de risc se numără și statutul socio-economic scăzut, nivelul ridicat de stres al mamei şi numărul mare de ore de lucru, lipsa îngrijirii prenatale sau realizarea acesteia după termen”, a declarat vicepreședintele Asociației ”Unu și Unu”, Diana Gămulescu, la lansarea Ghidului, care a avut loc la Ministerul Sănătăţii (MS).

GHIDUL PREMATURULUI Ghidul Prematurului reprezintă un mijloc de informare esențial pentru familii. El conține informaţii despre rolul mamei în terapia neonatală, relația prematur-mamă și modul în care evoluția unui bebeluș este influențată de starea mamei. În același timp, oferă și o perspectivă interesantă despre cum este pentru un cadru medical să lucreze în terapie intensivă neonatală. ”MS consideră oportună lansarea Ghidului, un proiect destinat părinților cu copii prematuri. Ministerul derulează încă din 2001 Programul Naţional de Sănătate a Femeii şi Copilului, în cadrul căruia copiii prematuri beneficiază de alimentaţie cu destinaţie medicală specială, definitorie pentru recuperarea nutriţională şi prevenirea malnutriţiei protein-calorice, factor de risc primordial în mortalitatea infantilă. Mai mult, anul acesta am alocat peste 4,1 milioane de lei pentru secțiile de neonatologie și vom suplimenta aceste fonduri în perioada următoare, la rectificarea bugetară”, a declarat secretarul de stat din MS, Dorel Săndesc. De menționat este că România este printre țările cu cea mai mare rată de mortalitate infantilă din Europa.

Peste 19 mii de exemplare

Asociaţia ”Unu și Unu”, singura de altfel care apără drepturile copiilor prematuri din România, a realizat Ghidul Prematurului, un proiect unic în România, cu sprijinul specialiștilor în domeniu. Ghidul a fost elaborat de un grup de specialiști - ginecologi, neonatologi, psihologi - și conține informații despre cauzele posibile ale prematurității, investigații, afecţiuni ale prematurului, alimentaţie, recomandări pentru părinți de copii prematuri, dar şi informaţii utile legate de drepturile copilului prematur, tipuri de concedii la care au dreptul părinții sau monitorizarea prematurului până la doi ani. El va fi distribuit la nivel național, în peste 19.000 de exemplare, în maternitățile de gradele II și III, deci și la Constanța, Maternitatea noastră fiind de grad III.