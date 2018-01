1 februarie 2008, noul termen pentru retrocedarea terenurilor din Năvodari

Năvodărenii care au depus solicitări pentru a le fi retrocedate terenurile şi casele care le-au fost reţinute abuziv pe perioada comunismului încă nu şi-au primit bunurile sau, după caz, despăgubirile, cu toate că primarul oraşului, Tudorel Calapod, a dat în ultimii doi ani mai multe termene de finalizare a dosarelor. Calapod a dat trei termene pentru finalizarea procesului de retrocedare numai anul trecut! Amintim că, în urmă cu un an, cînd mai mulţi locuitori s-au declarat revoltaţi faţă de incompetenţa autorităţii locale de a retroceda terenurile preluate abuziv, primarul promitea că această problemă va fi rezolvată pînă la începutul acestui an. Evident, acest lucru nu s-a întîmplat, Calapod dînd ca ultim termen data de 1 noiembrie a acestui an, dată la care toţi cei care au fost desproprietăriţi abuziv ar fi trebuit să îşi primească terenurile înapoi. Întrebat, într-o conferinţă de presă, care este situaţia retrocedărilor din oraş, primarul Calapod a spus că procedura este îngreunată de apariţia, în ultima vreme, a mai multor ordonanţe de urgenţă. “Mai avem 70 de dosare în ceea ce priveşte retrocedările în baza Legii 10/2001. 15 dintre acestea sînt incomplete. Am acordat un termen de 15 zile pentru completarea acestor dosare, în caz contrar solicitările respective urmînd să primească dispoziţie de respingere. Procedura este oarecum îngreunată acum, deoarece, în luna aprilie, a apărut o ordonanţă prin care la retrocedări nu se mai dau terenurile în echivalent, ci pe bază de evaluare“, a declarat Calapod. Potrivit spuselor primarului, dacă cel care a avut teren în centrul oraşului, iar acum se află acolo un obiectiv important trebuie să se facă şi evaluarea terenului respectiv, dar şi a celui care este propus în compensare. El a mai spus că este posibil ca terenul pe care îl oferă primăria în compensare să aibă o valoare mai mică şi, astfel, solicitantul să obţină o suprafaţă mai mare sau invers. “Avem şi multe procese pe rol, motiv pentru care nu cred că vom termina prea curînd procedura de retrocedare. În ceea ce priveşte termenul de finalizare, noi îl fixasem pentru data de 1 noiembrie 2007, însă nu vom putea să respectăm acest lucru, mai ales pentru faptul că, recent, a apărut o altă ordonanţă de urgenţă care spune că celor care au primit despăgubiri băneşti li s-a mai dat un termen de 60 de zile să depună dosarele şi să solicite terenul în fizic“, a mai spus Calapod. El a adăugat că pe raza oraşului Năvodari nu există terenuri pentru Legea 247/2005 şi speră că va primi de la Administraţia Domeniilor Statului terenuri în alte localităţi, pentru a-i putea despăgubi pe cei care solicită terenul în fizic. De asemenea, Calapod a dat un nou termen, şi anume 1 februarie 2008, dată pînă la care să se finalizeze măcar jumătate din dosarele existente. Suprafaţa necesară de retrocedat pentru cele 70 de dosare este de 4 ha şi, din spusele primarului, trebuie identificată în diferite puncte ale oraşului. De asemenea, mai trebuie amintit faptul că într-o şedinţă de Consiliu Local a fost adoptată o hotărîre prin care se interzice vînzarea directă sau concesionarea oricărui teren care se află în administrarea Primăriei pînă la finalizarea dosarelor privind retrocedarea.