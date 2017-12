10.000 de spectatori sînt aşteptaţi la concertul lui Julio Iglesias

Celebrul cîntăreţ spaniol Julio Iglesias va susţine, în această seară, un concert extraordinar la malul mării, în Portul Constanţa, zona Poarta 1. Artistul se află la finalul turneului său din România, care a cuprins alte patru oraşe: Sibiu, Timişoara, Bacău şi Bucureşti. Potrivit organizatorilor, numărul biletelor vîndute pentru concertul de la Constanţa se ridică la aproape 10.000.

În Portul Constanţa, acolo unde Iglesias va concerta în această seară începînd cu ora 21.45, pregătirile erau, ieri după-amiază, în toi, echipa tehnică ocupîndu-se de asamblarea scenei şi de montarea scaunelor pentru cei. 10.000 de spectatori care vor asista la mega-concertul verii.

Julio Iglesias a concertat pe data de 16 iulie, la Sibiu, pe 19 iulie, la Timişoara, pe 22 iulie, la Bacău, iar pe 25 iulie, la Bucureşti. În anul 1999, Julio Iglesias a mai susţinut un concert la Bucureşti, pe stadionul Cotroceni, la care au participat peste 25.000 de spectatori. Iglesias a declarat atunci că va reveni în România, „dacă românii îl iubesc”. Artistul mai vizitase România în anul 1969, cînd a participat la Festivalul „Cerbul de Aur”.

Iglesias este unul dintre cei mai populari cîntăreţi latini ai anilor \'70 şi \'80, avînd vînzări de peste 200 de milioane de albume în întreaga lume. Artistul s-a născut la Madrid, în anul 1943. În copilărie, dorinţa sa era să ajungă fotbalist profesionist. A urmat însă Dreptul la Universitatea din Madrid. La 20 de ani, el a suferit un grav accident rutier, în urma căruia a rămas semi-paralizat mai bine de un an şi jumătate. Infirmierul care îl îngrijea i-a dăruit o chitară, la care a început să cînte pentru a depăşi momentele de tristeţe. După ce s-a vindecat, Iglesias şi-a terminat studiile, urmînd cursurile Universităţii Cambridge. Iglesias a început să înregistreze piese nu doar în spaniolă, ci şi în limbile italiană şi franceză. La începutul anilor \'80, Julio Iglesias a pătruns şi pe pieţele britanice şi americane. Cel mai mare succes comercial al său a fost „1100 Bel Air Place” (1984), o colecţie de duete care a cuprins piese, precum „To All the Girls I\'ve Loved Before”, hitul înregistrat alături de Willie Nelson. Albumul s-a vîndut în peste trei milioane de exemplare doar în America. Popularitatea lui Iglesias nu s-a diminuat nici în prezent, după 40 de ani de activitate.