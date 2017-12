13 juniori ai Academiei Hagi la loturile naţionale

Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” este şi în acest început de an principalul furnizor de jucători pentru loturile naţionale de juniori ale României. Astfel, pe adresa Academiei Hagi au sosit alte 13 convocări pentru selecţionatele under 17 şi under 19 ale României. Şapte jucători ai Academiei Hagi, Alexandru Buzbuchi, George Şerban, Ionuţ Puţanu, Bogdan Ţîru, Bogdan Mitache, Gabriel Iancu şi Cristian Gavra, au fost convocaţi de selecţionerul Ovidiu Stîngă la o acţiune a lotului naţional under 19, în perioada 5-17 martie. Tricolorii se vor pregăti timp de o săptămână la Mogoşoaia, iar pe 12 martie delegaţia “tricoloră“ va pleca în Italia pentru trei meciuri extrem de puternice, cu Lazio Roma, Croaţia U19 şi Anglia U19. Naţionala U19 a României este calificată la Turul de Elită al Campionatului European, după ce a câştigat, în toamnă, primul tur de calificare contra Italiei, Azerbaidjanului şi Suediei, golgeterul tricolorilor fiind constănţeanul Cristian Gavra, autor a patru goluri. La Turul de Elită, România U19 a fost repartizată în Grupa a 3-a, alături de Serbia, Germania şi Ungaria. Turneul va avea loc în perioada 25-30 mai, în Serbia, iar pentru a ajunge la turneul final al Campionatului European, micii “tricolori“ vor trebui să câştige grupa.

La lotul naţional rezervat juniorilor născuţi după 1 ianuarie 1995, a fost chemat şi Răzvan Marin (născut în 1996). Acesta a fost convocat de selecţionerul Cristian Sava la lotul naţional under 17, el alăturându-se altor cinci componenţi ai Academiei Hagi convocaţi încă de săptămâna trecută: Mihai Bălaşa, Robert Hodorogea, Bogdan Vasile, Alexandru Târnovan şi Ionuţ Vînă. Cei şase jucători constănţeni se vor prezenta în cantonamentul echipei naţionale U17 pe 1 martie, pentru meciurile amicale pe care le vor susţine pe 7 şi 9 martie împotriva echipei similare a Bulgariei.