13 primării constănţene, amendate de ITM!

După o vară agitată în care a dat iama în agenţii economici de pe litoral, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) a început controalele de toamnă cu o amplă campanie la nivelul primăriilor constănţene. În ultimele două luni, inspectorii au “călcat” autorităţile publice locale în scopul verificării încadrării în muncă a asistenţilor sociali. Potrivit inspectorului şef adjunct al ITM Constanţa, Tiberiu Pleşu, pînă la sfîrşitul acestei luni au fost efectuate 70 de asemenea controale, fiind vizaţi 2.571 de lucrători sociali din tot judeţul. Inspectorii ITM au constatat nereguli atît în privinţa condiţiilor în care lucrează asistenţii sociali, dar şi deficienţe la evidenţa orelor de lucru, existenţa regulamentelor interne, acordarea timpului liber conform Codului Muncii, munca suplimentară şi cea de noapte. „Mulţi asistenţi nu au beneficiat de drepturile legale privind acordarea concediului, dar am întîlnit probleme şi la nivelul întocmirii contractelor individuale de muncă sau al plăţii salariilor. Pentru aceste nereguli, am sancţionat 13 primării cu amenzi în valoare de 26.000 de lei şi am dat 27 de avertismente”, a declarat Pleşu. Acesta susţine că inspectorii ITM şi-au continuat în ultima săptămînă controalele pe linia muncii “la negru” în rîndul agenţilor economici de pe litoral. “Numai în ultima săptămînă au fost efectuate peste 330 de verificări, valoarea celor 40 de amenzi aplicate ajungînd la 102.600 de lei. Pentru cele 16 persoane depistate fără forme legale au fost aplicate amenzi de peste 24.000 de lei. Cei mai mulţi salariaţi la negru au fost descoperiţi la societăţile Delma Invest SRL, Azuro 1 SRL, Junkers Metal şi Delma Star Constanţa”, a mai declarat Tiberiu Pleşu.