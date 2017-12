1,4 milioane de cazuri noi de cancer mamar, anual

Reprezentanţi ai Federaţiei Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) şi ai Ligii Române de Cancer continuă şi în acest an, în octombrie, campania de informare despre cancerul de sân „Nu am făcut destul”, cu mesajul: „Acum e rândul tău să ai grijă de mama ta!”. În mod excepţional, Eduard Mihai Andreianu, alias CRBL, precum şi actorii Dan Bordeianu şi Toma Cuzin, ambasadorii campaniei din acest an, au dorit să transmită mesajul campaniei alături de mamele lor. Cele trei vedete atrag astfel atenţia asupra creşterii riscului de cancer de sân odată cu înaintarea în vârstă. „Suntem cu adevărat fericiţi să putem transmite acest mesaj tuturor femeilor din România, începând cu cele care ne-au dat viaţă: dragele noastre, aşa cum voi aţi avut grijă de noi, aşa ne revine şi nouă sarcina să vă purtăm de grijă şi să vă invităm la un control! Vă rugăm să nu vă neglijaţi sănătatea! Cancerul de sân este o afecţiune teribilă, care, din fericire, depistată la timp, poate fi vindecată. Vă mulţumim că existaţi în vieţile noastre şi vă promitem că vom fi întotdeauna alături de voi, şi la bine, şi la rău”, este mesajul celor trei artişti. La rândul său, preşedintele FABC, Cezar Irimia, a declarat că boala este întâlnită mai frecvent în rândul doamnelor de peste 45 de ani, ca urmare a schimbărilor prin care trece o femeie. „Să avem grijă de mamele noastre şi să le dăruim, măcar în această lună, o mamografie! Costurile sunt minime, iar faptul că le ştim sănătoase pe cele mai importante femei din viaţa noastră este de nepreţuit”, a declarat Irimia, în cadrul conferinţei de presă care a marcat Luna de Luptă Împotriva Cancerului de Sân.

RECOMANDATĂ DE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CANCER DIN SUA DUPĂ VÂRSTA DE 40 DE ANI, MAMOGRAFIA ESTE O ANALIZĂ CARE AJUTĂ LA DEPISTAREA NEOPLASMULUI MAMAR ÎN ABSENŢA SIMPTOMELOR CLASICE DE BOALĂ (DURERI, MODIFICĂRI LA NIVELUL PIELII, SCURGERI) ŞI A NODULILOR.

Ştefan Curescu, medic primar oncolog la Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă din Timişoara, a precizat că mamografia ajută şi la detectarea microcalcifierilor, care pot indica prezenţa unui cancer mamar. „Detectarea precoce a neoplasmului mamar creşte şansele de reuşită a tratamentului. Rezultate a diferite studii clinice arată că mamografia poate ajuta la reducerea semnificativă a deceselor cauzate de cancer de sân între vârstele de 40 şi 70 de ani, în special după vârsta de 50 de ani. Chiar şi atunci când rezultatele analizei sunt favorabile, noi recomandăm repetarea ei la fiecare 1-2 ani”, a subliniat medicul.

CE ESTE? Neoplasmul mamar este cel mai frecvent tip de cancer în rândul femeilor la nivel global, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. În fiecare an, aproximativ 1,4 milioane de cazuri noi sunt diagnosticate în lume, cu mai mult de 400.000 decât întreaga populaţie feminină declarată a Bucureştiului! Iar peste 450.000 de femei mor anual din cauza acestei boli. Deosebit de grav este cancerul mamar de tip HER2-pozitiv2, pentru care, până în urmă cu 15 de ani, nu exista tratament ţintit.