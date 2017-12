15 contrabandişti ridicaţi de mascaţi

Contrabanda cu ţigări a luat amploare în ultima perioadă în judeţul Constanţa. Poliţiştii consfiscă tot mai des ţigări contrafăcute de pe navele care ajung în Port, dar şi în pieţele constănţene. Fenomenul are o asemenea amploare şi pentru că este încurajat de constănţenii care acceptă să cumpere ţigări contrafăcute, motivul fiind că sunt mai avantajoase la preţ. În acest context, o acţiune a poliţiştilor a avut loc şi la sfârşitul acestei săptămâni. Poliţiştii de frontieră au confiscat, ieri dimineaţă, câteva sute de mii de ţigarete în urma unei ample acţiuni organizate în Constanţa. Reprezentanţii Gărzii de Coastă spun că acţiunea a fost efectuată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi cu suportul informativ şi tehnic al Serviciului Român de Informaţii - Direcţia Judeţeană de Informaţii Constanţa. Totodată, la acţiune au fost mobilizaţi şi comisari ai Gărzii Financiare. Anchetatorii spun că gruparea de contrabandişti a fost filată mai multe luni de către poliţişti. Acţiunea a debutat miercuri după-amiază, cu un control la bordul a două nave din Portul Constanţa, sub pavilion Togo, care veneau din Turcia. În urma controlului, poliţiştii au descoperit în pereţii dubli, din sala maşini, 540.800 de ţigarete, respectiv aproximativ 55 de baxuri cu ţigări, în valoare de 314.350 lei.

DESCINDERI Acţiunea a continuat şi joi după-amiază, când oamenii legii au descins în 13 locaţii, din Constanţa, unde existau suspiciuni că erau depozitate ţigări de contrabandă care urmau să fie comercializate, în mod ilegal, în pieţe. Bănuielile anchetatorilor s-au şi confirmat imediat. Anchetatorii au descoperit 105.800 ţigarete de mărci diferite, în valoare de 52.900 lei şi mai multe sume de bani, respectiv 5.968 lei, 4.300 dolari şi 7.425 euro. Două autoturisme de lux, un Volkswagen Touareg şi un Audi A4, ambele evaluate la aproximativ 25.000 euro, au fost şi ele, confiscate de poliţişti. Poliţiştii au mai ridicat din cele 13 locuinţe documente financiar contabile de la două societăţi comerciale cu sediul în municipiul Constanţa, aparţinând unor cetăţeni străini, suspectate că derulau activităţi de contrabandă cu ţigarete şi evaziune fiscală, dar şi înscrisuri care probează activitatea infracţională a suspecţilor. Ţigările confiscate mărcile Kent, President, Leader, Assos, Rothmans, Hilton au fost depuse în camera de corpuri delicte a Gărzii de Coastă. În urma percheziţiilor, anchetatorii au ridicat 15 persoane, dintre care zece cetăţeni străini şi cinci români, care au fost escortate la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa pentru audieri. Procurorii au decis ca suspecţii să fie cercetaţi în stare de libertate pentru comiterea infracţiunilor de contrabandă cu ţigarete şi evaziune fiscală. „Cercetările continuă în acest caz pentru stabilirea întregii situaţii de fapt, dar şi pentru identificarea tuturor participanţilor”, a declarat procurorul de caz Zarafina Puiu, din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa.