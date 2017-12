2% pentru IT în universităţi?

Agenda Digitală pentru România, adaptată la cea europeană, va fi aprobată printr-o hotărâre de guvern în toamnă, în condiţiile în care măsurile asociate agendei trebuie implementate de mai multe instituţii. „Este nevoie de o hotărâre de guvern pentru aprobarea Agendei Digitale a României deoarece măsurile acesteia implică mai multe instituţii, cum este Protecţia Consumatorilor. Estimez că, după 1 septembrie, va fi aprobată această hotărâre de guvern”, a afirmat, ieri, ministrul Comunicaţiilor, Valerian Vreme. Agenda are în vedere piaţa digitală unică, interoperabilitatea şi standardizarea, accesul rapid şi ultrarapid la internet, cercetare şi inovare, Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru provocările sociale şi creşterea gradului de alfabetizare digitală. Printre măsurile propuse de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI) care urmăresc pilonii agendei se numără încurajarea parteneriatelor cu universităţile, prin direcţionarea a 2% din impozitul pe profit de la compania cu care instituţia de învăţământ superior colaborează, cât şi creşterea absorbţiei în piaţa de muncă a absolvenţilor IT prin acordarea de facilităţi angajatorilor. Totodată, se are în vedere sprijinirea mediului e-sănătate, dezvoltarea de platforme online pentru digitizarea conţinutului cultural al României, cât şi eficientizarea şi modernizarea transportului de călători prin utilizarea mijloacelor electronice moderne. De asemenea, un alt obiectiv vizează promovarea tehnologiilor moderne şi în domeniul IT pentru IMM-uri.