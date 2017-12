23 Martie - Ziua Mondială a Meteorologiei

Peste 190 de ţări aniversează, astăzi, 64 de ani de la prima atestare a Zilei Mondiale a Meteorologiei. În acest an, tema aleasă, se intitulează "Apă și energie, vreme și climă: implicarea tinerilor pentru un viitor sustenabil". Evenimentul marchează, în același timp, mai bine de jumătate de secol de activitate a Programului Veghea Meteorologică Mondială, la care au aderat majoritatea țărilor, și face parte din seria de acțiuni întreprinse la nivel global de către Organizația Mondială de Meteorologie (OMM) și comunitatea meteorologică. Potrivit datelor OMM, 2010 a fost cel mai cald an din istoria măsurătorilor meteorologice, situându-se la același nivel cu anii 1998 și 2005. În plus, în deceniul 2001-2010, media temperaturii globale a fost cu aproximativ o jumătate de grad mai mare decât media perioadei 1961-1990, fiind cea mai ridicată medie a unui deceniu de la începerea observațiilor climatice instrumentale. O altă analiză arată că, în ultimii peste 30 de ani, dezastrele naturale au costat viața a peste două milioane de oameni și au cauzat pagube economice estimate la mai mult de 1,5 trilioane dolari SUA. Aproape 90% dintre aceste dezastre, 70% dintre victime și 80% dintre pierderile economice au fost provocate de hazarde legate de vreme, climă și apă, așa cum sunt ciclonii tropicali, creșterea nivelului apei în situații de furtună, valurile de căldură, secetele, inundațiile, precum și epidemiile legate de inundații.