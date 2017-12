25 septembrie

@ 1922 - S-a născut, la Giurgiu, antrenorul emerit de fotbal Constantin TEASCA. A jucat la Acvila Giurgiu (1932-1946) şi Concordia Ploieşti, în divizia secundă (1946-1950). La 28 ani, a devenit antrenor, mai întîi la copii şi juniori (a condus lotul naţional la turneele UEFA din 1955 şi 1956). La seniori, a activat la 16 echipe, pînă în 1984. În 1962 şi 1967 a ocupat, pentru cîteva luni, fotoliul de selecţioner, fiind înlocuit după 0-6 cu Spania şi 0-6 cu Ungaria. Autor al mai multor cărţi de specialitate, dar şi de beletristică sportivă. După 1986, a fost observator federal şi lector la Şcoala Naţională de Antrenori. A încetat din viaţă la 30 iulie 1996.

@ 1948 - S-a născut, la Jibou (judeţul Sălaj) handbalistul Ştefan BIRTALAN, campion mondial în 1970 şi 1974 (cînd a fost şi golgeterul ediţiei, cu 43 goluri marcate), medaliat cu argint şi bronz la JO (1976, 1972). Cu echipa Steaua a cîştigat Cupa Campionilor Europeni, în 1977. A fost antrenor, iar în prezent este şeful secţiei de handbal la Clubul Steaua. Înălţime: 1,87 m; greutate: 84 kg.

@ 1951 - S-a născut, la Tg. Mureş, luptătorul Ladislau SIMON, primul român campion mondial la lupte libere (1974), campion al Europei (1976). Medaliat cu bronz la JO de la Montreal - 1976. După încetarea activităţii competiţionale, a fost antrenor secund şi principal al lotului olimpic al ţării. A încetat din viaţă în anul 2000. Înălţime: 1,85 m; greutate: 100 kg.

@ 1955 - S-a născut, la Lippstadt (Germania), fotbalistul Karl-Heinz RUMMENIGGE. A evoluat la Bayern Munchen (1974-1984), Inter Milano (1984-87), Servette Geneva (1987-89), cîştigînd: Cupa Intercontinentală (1976), CCE (1975, 1976), campionatul Germaniei (1980-81) şi Cupa Germaniei (1982-84). Cu echipa naţională: campion al Europei (1980). Palmares la echipe de club: 424 meciuri/ 220 de goluri. La echipa naţională: 95 selecţii/ 45 de goluri. După retragere, comentator TV, antrenor secund la Bayern (1991-2002), apoi responsabil cu relaţiile externe al clubului bavarez. Înălţime: 1,82 m; greutate: 75 kg.

@ 1965 - S-a născut, la Hamburg (Arkansas, SUA), baschetbalistul Scottie PIPPEN. A evoluat la: Chicago Bulls (1987-1998, 2004-2005), Houston Rockets (1998-99), Portland Trail Blazers (1999-2004). Cu Chicago Bulls, Pippen a cîştigat de şase ori campionatul nord-american (NBA): 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998, colaborînd excelent cu super-starul Michael Jordan. A cîştigat medaliile de aur la JO din 1992 şi 1996. În prezent, este antrenor secund la LA Lakers. A înscris 18.940 puncte şi a realizat 2.307 "capace" (locul al patrulea în istoria NBA), 6.135 pase decisive şi 978 aruncări reuşite de 3 puncte. Numără 208 apariţii în play-off (al doilea în istorie după Kareem Abdul-Jabbar). De şapte ori selecţionat în NBA All Star (MVP în All Star Game 1994). Are în palmares 20 triple-duble (peste 20 puncte şi 10 recuperări sau 10 pase decisive într-un meci). Recordurile personale: 47 de puncte, 18 recuperări, 15 pase decisive, 9 capace. Înălţime: 2,03 m; greutate: 103 kg.

@ 2000 - La JO de la Sydney, CIO retrage medalia de aur gimnastei românce Andreea Răducan, acuzată de dopaj cu efedrină. Astfel, titlul la individual compus revine constănţencei Simona Amînar.