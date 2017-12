„4 luni, 3 săptămîni şi 2 zile”, distins cu Premiul de excelenţă al IPIFF 2007

Ediţia a II-a a Festivalului Internaţional al Producătorilor de Film Independenţi (IPIFF) s-a încheiat. „Seara bilanţului”, cum au numit organizatorii festivitatea de închidere, a beneficiat de prezenţa a sute de persoane care s-au adunat, duminică, în incinta Teatrului de Vară din Mamaia, pentru a afla cîştigătorii Trofeelor „Mării Negre”. Festivitatea de închidere a fost prezentată, ca şi în celelalte seri, cu multă graţie şi profesionalism, de actriţa Maia Morgenstern, care a dat una dintre cele mai sincere definiţii pentru tema festivalului. „Mărturisesc că această temă - producţia independentă de film - poate face obiectul şi subiectul unei serii întregi de conferinţe. Pentru mine, asta înseamnă că cineva are curajul de a nu se lăsa copleşit de un refuz, de a fi alături de o echipă întreagă pentru realizarea unui film, de a-şi urma ideile şi convingerile, indiferent de greutăţile ivite...”. Înalt Prea Sfinţia Sa Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, prezent şi el la festivitate, a declarat: „Festivalul de film de aici, de la Mamaia, mi se pare o iniţiativă foarte benefică pentru cultura noastră românească. Am fost impresionat de modul în care oamenii şi-au dat silinţa să realizeze performanţe care ne-au cucerit. Cred că filmul românesc are încă multe de spus”.

Filmele premiate nu fac, în majoritatea lor, obiectul unei surprize. Astfel, Trofeul „Marea Neagră” pentru lungmetraj a fost acordat ex-aequo producţiilor „Sarajevo, Dragostea mea/Grbavita” şi „Recviem”. Producţia „Pentru a ajunge în Rai, trebuie mai întîi să mori” (regia şi scenariul: Jamshed Usmonov) a primit Trofeul „Marea Neagră” pentru regie. Premiul criticii a fost acordat ex-aequo producţiilor „Du Lavende/You, The Living” şi „California Dreamin’” (nesfîrşit), iar Premiul Sahia Film a revenit producţiei „Fumatul poate ucide”. La scurtmetraj, Trofeul „Mării Negre” a ajuns la „Isola” (Norvegia, 2006) şi „Flight Without Landing” (Armenia, 2006). Filmul „Vineri, în jur de 11”, în regia Iuliei Rugină, a luat Premiul Şcolilor de Film. Premiul de excelenţă al festivalului a fost acordat filmului „4 luni, 3 săptămîni şi 2 zile”, în regia lui Cristian Mungiu, producţie premiată cu Palme d'Or la Cannes 2007.

Cristian Zgabercea, directorul Direcţiei de Cultură din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa, organizatorul IPIFF, este de părere că „din punctul de vedere al filmelor, festivalul a fost un succes. Juriul a avut o situaţie specială, foarte grea, deoarece filmele au fost, din punctul de vedere al valorii, extrem de apropiate...”. Părerea sa este susţinută şi de Alexandru Tocilescu, celebrul regizor care a făcut parte din juriul de lungmetraj: „Mie nu-mi place să trag concluzii. Eu vreau să spun doar că a fost o întîmplare fericită, că am cunoscut oameni foarte interesanţi şi că mi-a făcut plăcere să văd filme deosebite. IPIFF este o întreprindere care trebuie continuată, pentru că este de bun augur. Jurizarea a fost foarte dificilă, pentru că filmele au fost pe trepte valorice foarte apropiate”. Eugen Şerbănescu, preşedintele Centrului Naţional al Cinematografiei (CNC), prezent şi el la festivitatea de închidere, a apreciat în mod deosebit demersul CJC şi a promis că va sprijini în continuare acest festival.