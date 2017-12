40 de ani de cercetare navală la Constanţa

Centrul de Cercetare Ştiinţifică pentru Forţele Navale a împlinit, ieri, patru decenii de cînd a fost înfiinţat, evenimentul fiind marcat prin simpozionul cu participare internaţională, "40 de ani de cercetare ştiinţifică în domeniul naval”. Personalităţi din Franţa, Italia şi România, precum şi directorul ştiinţific al Centrului de cercetări subacvatice al NATO, dr. Douglas Teodoroff au prezentat lucrări şi au făcut schimb de experienţă în domeniul cercetării ştiinţifice. De asemenea, cei care au fost prezenţi la eveniment au ţinut prelegeri referitoare la strategia cercetării ştiinţifice în domeniul tehnologiilor militare, al cercetării şi tehnologiei la nivelul NATO, măsurători acustice subacvatice, controlul exportului de produse militare şi cercetarea ştiinţifică. "În cei 40 de ani de activitate am reuşit să asigurăm suportul logistic al Forţelor Navale. De asemnea, în cel mai scurt timp, sper să avem noutăţi în acest domeniu şi de asemene, cred că, an de an, devenim mai buni", a declarat directorul Direcţiei de Cercetrae şi Dezvolatre din cadrul CCSFN, Nicolae Suţa. În cei 40 de ani de existenţă, CCSFN a realizat numeroase proiecte, cum ar fi programul de modernizare a sistemului de radiocomunicaţii al Forţelor Navale, proiecte de construcţii şi modernizări ale unor nave militare, realizarea de echipament de prognoză hidroacustică, de tehnică de dragaj, precum şi a elicei cu pas variabil pentru navele de tip corvetă. Din acest motiv, participanţii la simpozion au putut admira o miniexpoziţie, în care se aflau expuse unele dintre cele mai importante piese al CCSFN. "Avem în colecţia noastră un sonar imersat cu adîncime variabilă care poate fi monata atît la nave cît şi la elicoptere. Este un model experimental, totalmente concepţie românească", a explicat lt.cmdr. Ovidiu Radu, unul dintre participanţii la simpozion. CCSFN are în compunere două secţii, una dintr ele fiind de sisteme navale integrate, respectiv de cîmpuri fizice, armament şi sisteme de luptă navale, precum şi un laborator de încercări.