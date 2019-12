44% din elevii români nu înţeleg ce citesc!

12:34:19 / 03 Decembrie 2019

Ranchul Animaloidelor

Boy! Noi, Romanii, trebuie sa'i felicităm pe copiii din Rromarlania KkpIUDAlista! Ne ofera prima speranță ca viitorul kkpIUDAlismului e sumbru! Daca copiii nu inteleg ce citesc, e bine, oameni buni! Înseamnă că ei nu inteleg ce "scriu" TITANII politicastri si merdialqaedani! Înseamnă ca alde Ardei Umplut, Ciripoi si Frezor-Rabotoru'(recte Kkristoiu, Roshkk-Stanevski si Nesztoretzkyi) sunt intr'un mare rahat - ei urla la lună, nu in...creierul copiilor! Tot la luna urla si Natangul si Neroada, recte JewhANUS si Drancila Paviankk, politicastrii-porcidecaine rabiati pt care...Rromarlania Normală e minibabtustanul ce produce copii ce nu inteleg ca sunt...oameni! Ci mutanti! *** In acest "ziar" am citit că doi nebuni, un Zsidanoid Satanic si un Gabor smintit, au infiintat un partid ce respinge naționalismul! Boy! Mi'am zis! Ce idee fantastică! Ar fi mesianic daca s'ar găsi doi Români sa înființeze Partidul Plutonul de Execuție! Ar fi singurul partid ce va putea SALVA ce'a mai rămas din fosta Romanie! Pe cine va executa Partidul, nu are nicio importanță! Pen'ca...Rromarlanii oricum nu inteleg ce citesc! Aferim!