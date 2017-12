50% dintre termocentralele din România, asasini tăcuţi

Avem 11 termocentrale în România, dintre care cinci figurează în Top 30 termocentrale cu cel mai mare impact asupra sănătății, relevă un raport realizat de mai multe organizații de mediu, publicat marți de Greenpeace România. Conform documentului, intitulat "Europe's Dark Cloud: How coal-burning countries make their neighbours sick" („Norul negru al Europei: Cum își îmbolnăvesc vecinii țările producătoare de energie din cărbune”), cele cinci țări ale căror termocentrale provoacă cele mai multe morți premature peste granițe sunt Polonia (4.690), Germania (2.490), România (1.660), Bulgaria (1.390) și Marea Britanie (1.350).În cazul României, cele 5 dintre cele 11 termocentrale ale țării care figurează în Top 30 termocentrale cu cel mai mare impact asupra sănătății sunt:Oradea II (240 de morți premature), Rovinari (250), Drobeta (430), Mintia (340) și Govora (230).

Pe de altă parte,statele Uniunii Europene (UE) cele mai afectate de poluarea provenită de la termocentralele pe cărbune din țările vecine, pe lângă poluarea produsă de termocentralele proprii, sunt: Germania (cu un număr total de 3.630 de morți premature), Italia (1.610), Franța (1.380), Grecia (1.050) și Ungaria (700). "Raportul „Europe's Dark Cloud“ arată că închiderea chiar și a unei singure termocentrale ar aduce o îmbunătățire substanțială a sănătății locuitorilor din apropierea acesteia, dar și a celor din țările vecine. Spre exemplu, planul Marii Britanii de a elimina cărbunele până în 2025 ar putea salva 2.870 de vieți anual - mai bine de 1.300 dintre ele din Europa continentală. Dacă Germania ar decide să înlăture cărbunele, ar putea evita anual până la 1.860 de morți premature în țară și aproape 2.500 peste graniță”, se notează în concluziile raportului.

Cele aproape 23.000 de decese premature și costuri de sănătate de zeci de miliarde de euro ar trebui să ducă la închiderea centralelor energetice pe cărbune din UE, conform unui raport publicat marți de mai multe ONG-uri. În plus, documentul citat precizează că efectele cărbunelui asupra sănătății au generat în 2013 costuri între 32,4 și 62,3 miliarde de euro. Raportul „Norul negru al Europei: Cum își îmbolnăvesc vecinii țările producătoare de energie din cărbune” a fost realizat de către Health and Environment Alliance (HEAL), Climate Action Network (CAN) Europe, WWF European Policy Office (Biroul de politici europene al WWF) și Sandbag.