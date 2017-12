60 de copii constănţeni, victime ale şoferilor, în trei luni

După ce în urmă cu trei zile trei copii au fost spulberaţi de pe trecerea pentru pietoni, în plin centrul oraşului Ovidiu, de autoturismul condus de un nemţean, joi şi vineri alţi şase minori au căzut victime ale accidentelor rutiere, toate înregistrate în municipiul Constanţa. Dispeceratul Serviciului Poliţiei Rutiere (SPR) a fost sesizat de cadrele medicale din urgenţa spitalului judeţean că, pe strada Curcubeului, la intersecţia cu str. Steluţei, o fetiţă de 7 ani a fost accidentată în momentul în care traversa. Poliţiştii spun că Vanessa Gore a fost surprinsă în timp ce traversa, de autoturismul Dacia 1310, CT 02 XLV, condus de Ion Negoiţă. Fetiţa, elevă în clasa a II-a la şcoala “Lucian Blaga”, a fost transportată la Spitalul Clinic Judeţean unde a fost internată sub supraveghere medicală din cauza traumatismelor suferite. La mai puţin de o oră şi jumătate de la producerea primului accident, poliţiştii au fost alertaţi de înregistrarea unui nou incident rutier. În parcarea blocului LT 2A de pe, aleea Garofiţei, taximetristul Ion Joiţa, de 56 ani, în timp ce efectua manevra de mers înapoi, l-a accidentat pe Ali Arab de 13 ani care se plimba cu o bicicletă. Un alt eveniment, în care a fost implicat un copil, a fost raportat Biroului Poliţiei Rutiere Constanţa, atunci cînd, pe o alee din zona peninsulară, un copil de un an şi jumătate, nesupravegheat de către părinţi, a fost acroşat de un autoturism. Un alt elev în vîrstă de 13 ani, a fost rănit pe bulevardul 1 Mai, în momentul în care a încercat să traverseze fără să se asigure. În comuna Agigea, pe strada T. Brediceanu, un şofer în vîrstă de 34 ani, nu a reuşit să evite un accident provocat de traversarea imprudentă a unui elev în vîrstă de 12 ani, din localitate, victima fiind acroşată violent şi rănită în urma impactului cu asfaltul. Ieri seara, în satul Cotu Văii, o fetiţă în vîrstă de 13 ani, nesupravegheată a fost accidentată după ce a încercat să traverseze strada, în fugă, prin faţa unui autoturism care tosmai ce se pusese în mişcare. Poliţiştii spun că, în ultimele trei zile, a fost înregistrat un record negru. Nu mai puţin de opt copii au fost răniţi în urma accidentelor rutiere, fapt nemaiîntîlnit din luna iunie a acestui an. Purtătorul de cuvînd al SPR Constanţa, insp. princ. Marian Tudose spune că, în ultima vreme, din cauza lipsei de supraveghere din partea părinţilor, tot mai mulţi minori cad victime ale evenimentelor rutiere. Numai în decursul ultimelor trei luni, potrivit statisticilor SPR Constanţa, în judeţ au fost implicaţi în accidente de circulaţie nu mai puţin de 60 de copii.