60% dintre decese, cauzate de boli cardiovasculare!

10:44:37 / 17 Mai 2014

unde sa se joace , unde sa faca sport?

unde sa se joace? pe strazi, intre blocuri, unde e la fel traficul ca si pe bulevard( auto), mai ies si cateva persoane isterice ca vor liniste ? unde sunt parcurile Constantei, locurile de joaca special amenajate? le numeri pe degete, te inghesui in ele mai rau ca o turma in grajd. sunt atatea locuri unde s-ar putea pune leagane , banci , dar nu!acolo se tin gunoaie , masini si altele. de ce nu se face in fiecare cartier 5-6 locuri de joaca ? bine ca s econstruiesc biserici peste biserici in parcuri , taverne si alte prostii care aduc bani la cei care le-au uitat numarul! sa se faca locuri de joaca, terenuri, locuri special amenajate cu aparatura de gimnastica( asa cum sunt in Bucuresti) si atunci o sa fie altfel ptr toata lumea!