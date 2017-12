7.300 km de drumuri comunale, modernizaţi prin programul Sapard

Programul Sapard a finanţat în România refacerea a peste 1.300 de kilometri de drumuri comunale, introducerea a 5.166 kilometri de conducte de apă potabilă şi a peste 870 de km de conducte de canalizare, conform datelor furnizate de Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP). Prin dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale (măsura 2.1 din Sapard), peste 1,3 milioane de locuitori din spaţiul rural beneficiază de lucrări de infrastructură pentru canalizare şi alimentare cu apă potabilă, fără a lua în calcul drumurile comunale finanţate. Proiectele aprobate prin măsura de infrastructură au fost în număr de 849 şi au totalizat o valoare publică (contribuţie Sapard) de 657,69 milioane euro. Conform datelor APDRP, aproape 9.000 de utilaje şi maşini agricole, cu care sînt exploatate peste 530.000 de hectare de teren agricol, au fost achiziţionate cu fonduri europene alocate prin programul Sapard, pe măsura 3.1 destinată investiţiilor în exploataţii agricole. Sprijinul financiar alocat pe această măsură a fost de 259 milioane euro, iar numărul proiectelor aprobate a ajuns la 1.972. De asemenea, beneficiarii Sapard au cumpărat aproape 10.000 de animale (vaci de lapte, bivoliţe, porci, oi şi capre) cu fondurile acestei măsuri. APDRP a finanţat 1.771 hectare de plantaţii pomicole şi viticole, iar pe alte 216 hectare au fost construite grajduri, ferme de păsări şi sere. Conform datelor APDRP, proiectele aprobate pentru industria agroalimentară (măsura 1.1) reprezintă în prezent o capacitate anuală de procesare de aprox. 4,4 milioane de tone şi 9,9 milioane de hectolitri. Cantitatea de carne abatorizată şi procesată ajunge la aprox. 1,18 milioane de tone, în timp ce colectarea şi procesarea laptelui atinge capacităţi de peste 9 milioane de hectolitri pe an. Beneficiarii Sapard procesează şi ambalează anual, în unităţile deschise cu bani europeni, aprox. 41.000 de tone de peşte şi produse piscicole şi procesează peste 2,6 milioane de tone de cereale în fiecare an. Prin proiectele din industria vinului se obţin anual 300.000 de hectolitri de diverse sorturi de vin. De asemenea, prin investiţiile Sapard se realizează anual aproximativ 10.000 de tone de produse specifice sericiculturii, apiculturii, cultivării şi procesării ciupercilor, creşterii melcilor şi procesării fructelor de pădure, domenii regăsite în cadrul diversificării activităţilor economice (măsura 3.4). Prin fermele piscicole înfiinţate sînt produse peste 1.300 de tone de peşte pe an. În ceea ce priveşte plăţile efectuate pînă în acest moment, APDRP a plătit 1,11 miliarde de euro.