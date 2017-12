7,5%, rata şomajului pe 2010?

Ministrul Muncii, Mihai Şeitan, continuă să nege realitatea. Oficialul a anunţat că şomajul în România va scădea, până la sfârşitul acestui an, la 7,5%, după ce, în următoarele două luni, va mai înregistra o uşoară creştere. Ministrul Mihai Şeitan a afirmat că scăderea şomajului se va face simţită în a doua jumătate a anului, atunci când vor începe lucrările mari de investiţii, în special cele cu fonduri de la stat. Până atunci, rata şomajului va mai creşte puţin, fiind estimată la 8,5%, faţă de 8,3% cât este în prezent. „Şomajul o să mai crească încă vreo două luni, până prin mai - iunie, când vor începe marile investiţii. În aceste condiţii, în partea a doua a anului, o să se vadă o scădere a şomajului, astfel încât, până la sfârşitul anului, va ajunge la 7,5%, adică acelaşi nivel din decembrie 2009”, a spus Mihai Şeitan. Ministrul Muncii consideră că România stă bine în privinţa ratei şomajului în raport cu celelalte state membre UE, în condiţiile în care ţara noastră este sub media comunităţii. „Avem o situaţie relativ bună, raportat la nivelul UE, România fiind cu două procente sub media şomajului din comunitate. Aşa că toată lumea are probleme cu şomajul, nu numai noi”, a conchis Mihai Şeitan. Potrivit Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), rata şomajul în luna februarie a acestui an a continuat să crească, ajungând la 8,3%, faţă de 8,1% în luna precedentă şi 5,3% în februarie 2009. Numărul total al şomerilor înregistraţi în luna februarie a fost de 762.375 de persoane, din care 311.541 femei, rata şomajului în rândul lor fiind de 7,4 la sută. La nivelul judeţului Constanţa, rata şomajului la sfârşitul lunii februarie a fost de 7,3%.