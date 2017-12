A doua generaţie de bursieri CJC a absolvit liceul

TRADIŢIE Programul Consiliului Judeţean Constanţa „Burse pentru elevii din mediul rural“ a ajuns la ceas aniversar. De cinci ani, elevi de liceu din tot judeţul au demonstrat că merită aprecierea şi recunoştinţa celor care au avut ochi să vadă că ei, elevii silitori, există. Ieri, pentru a doua oară de la demararea programului, CJC a organizat „Gala bursierilor Consiliului Judeţean Constanţa”, festivitate în cadrul căreia au fost felicitaţi şi premiaţi elevii de clasa a XII-a - a doua generaţie absolventă de liceu care a primit burse în toţi cei patru ani de studiu. „Este un moment unic, pe care-l vor ţine minte tot restul vieţii lor. Mai ales pentru că este un moment de răscruce, când vor trebui să aleagă ce şcoli vor urma. Îi asigur pe toţi elevii că vom continua programele începute pentru elevi, pentru că mă mândresc cu ele. An de an vin alţi elevi şi sperăm că vor fi din ce în ce mai mulţi care vor intra în competiţia lansată de noi“, le-a spus tinerilor absolvenţi preşedintele CJC, Nicuşor Daniel Constantinescu, prezent la gală. Chiar şi după atâţia ani în care s-a demonstrat că programul dă roade, modelul de la Constanţa încă nu a fost împrumutat de alte judeţe, aşa că elevii din Constanţa sunt singurii din ţară care beneficiază de susţinerea autorităţilor într-un astfel de proiect. La rândul său, vicepreşedintele CJC Cristian Darie a explicat că CJC nu are un sac din care scoate bani pentru astfel de programe, dar faptul că ele continuă relevă că au avut succes şi că învăţământul este prioritar pentru autoritatea judeţeană.

EFORTURI RECOMPENSATE Prin acest program au fost motivaţi elevii să înveţe tot mai bine pentru a primi recompense din partea autorităţii judeţene. Aşa se face că, dacă anul trecut au fost 163 de elevi care au participat la gala bursierilor, anul acesta numărul lor a crescut la 175. „Poate că dacă nu am fi primit bursele nu aş fi fost la fel de motivată să fiu printre primii din clasă. Abia aştept să dau examenul de bacalaureat, pe care vreau să-l iau cu note mari“, a spus Diana Andreea Marcu, unul dintre cei nouă elevi din judeţ care au încheiat clasa a XII-a cu media 10. La Pavilionul Expoziţional au fost prezenţi, ieri, toţi cei 175 elevi din clasele a XII-a rămaşi bursieri în cadrul programului de burse pentru elevii din mediul rural. Ei au primit bursele pentru 10 luni (două luni din anul şcolar trecut, şi pentru toate cele opt luni ale acestui an şcolar). Dacă de-a lungul anilor, elevii au spus că vor folosi banii pentru a-şi cumpăra rechizite sau pentru a se întreţine la liceu, acum, cei mai mulţi au spus că banii se vor duce pe ţinutele pentru banchet şi pregătirea pentru bacalaureat.