A doua rectificare bugetară taie din fondurile ministerelor

Premierul Emil Boc le-a explicat ieri miniştrilor prezenţi la şedinţa Guvernului că “procedura angajării răspunderii Guvernului are mai multe etape. Are etapa în care Guvernul decide asumarea răspunderii, după care proiectul se trimite la Parlament, acolo urmează un interval în care parlamentarii pot depune amendamente, Guvernul se întruneşte din nou şi acceptă sau respinge amendamentele respective, după care se duce în faţa Parlamentului şi îşi angajează răspunderea pe forma finală a proiectului”. El a amintit că această procedură a fost folosită de Executiv şi la precedenta agajare a Guvernului în faţa Parlamentului, pe Codurile Civil şi Penal. De asemenea, premierul le-a spus miniştrilor că ordonanţa privind rectificarea bugetară va fi adoptată în şedinţa specială de sîmbătă, ieri analizîndu-se doar “principiile şi elementele de bază” ale acesteia. El a precizat că forma finală va fi stabilită în urma discuţiilor care vor avea loc astăzi, la Ministerul Finanţelor. Conform proiectului de ordonanţă, cea de-a doua rectificare bugetară va aduce bani la Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Afacerilor Externe va pierde o sumă destul de mare (19.337.000 RON), însă nu trebuie să reducă din costurile pentru personal, iar Ministerul Apărării nu primeşte nimic, dar nici nu pierde. MApN îşi va reorganiza fondurile actuale, astfel încît capitolele cheltuieli de personal şi asistenţa socială vor avea mai mulţi bani, însă se vor tăia bani de la bunuri şi servicii sau cheltuieli de capital. Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI) ar urma să primească aproape 67 de milioane de lei, potrivit proiectului de rectificare, din care cea mai mare parte va fi folosită pentru datoriile CET-urilor, iar din credite externe, MAI ar trebui să dispună de 353 de milioane de lei pentru frontiere. Potrivit proiectului de ordonanţă, 132.302.000 de lei este suma cu care veniturile proprii ale MAI ar urma să crească. Aceasta a doua rectificare vine în condiţiile în care sindicatele din poliţie au declanşat, deja, proteste, din cauza lipsei de bani din sistem. Ministerul Justiţiei va primi 61,3 milioane lei pentru achitarea integrală a drepturilor salariale pînă la sfîrşitul lui 2009, precum şi pentru cheltuieli de întreţinere în vederea funcţionării normale a activităţii instanţelor judecătoreşti. Concomitent, Guvernul va reduce alocaţiile celorlalte instituţii publice, cele mai mari scăderi urmînd să fie efectuate la Ministerul Dezvoltării (-346,5 milioane lei), Ministerul Educaţiei (-154,1 milioane lei), Ministerul Mediului (-108,3 milioane lei), Ministerul Sănătăţii (-113,1 milioane lei), Secretariatul General al Guvernului (-66 milioane lei), Ministerul Finanţelor (-74,5 milioane lei), Ministerul Culturii (-72,3 milioane lei), Ministerul Tineretului şi Sportului (-77,8 milioane lei). Alte alocaţii vor fi tăiate şi la Curtea de Conturi, Administraţia Prezidenţială, Senat, Camera Deputaţilor, Curtea Constituţională, Avocatul Poporului, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, Consiliul Legislativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului ş.a. De asemenea, cheltuielile de la buget pentru programe cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare se vor reduce cu 1,7 miliarde de lei, avînd în vedere execuţia bugetară pe acest segment în primele şase luni ale acestui an. Premierul a mai spus că primăriile afectate de criză vor primi 120 milioane lei de la Guvern pentru facturi la utilităţi. El a arătat că primăriile au nevoie de aceşti bani pentru a-şi acoperi costurile de funcţionare.

La bugetul asigurărilor sociale de stat se propune suplimentarea veniturilor cu suma de 487,4 milioane lei, rezultînd din diminuarea veniturilor sistemului public de pensii pe 2009 cu 5 miliarde lei aferente contribuţiilor de asigurări sociale de stat datorate de angajator şi asiguraţi concomitent cu majorarea subvenţiei acordată de la bugetul de stat cu 5,5 miliarde lei, pentru menţinerea echilibrului bugetului asigurărilor sociale de stat. În acelaşi timp, vor fi majorate cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat cu aceeaşi sumă de 487,4 milioane lei, din care 500 milioane lei necesare plăţii pensiilor de asigurări sociale de stat şi un minus de 12,1 milioane lei aferente cheltuielilor de personal şi de 0,5 milioane lei aferente programelor şi proiectelor de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale. La bugetul asigurărilor pentru şomaj se propune diminuarea veniturilor pe sold cu 205,5 milioane lei aferente contribuţiilor de asigurări pentru şomaj datorate de angajator şi asiguraţi şi suplimentarea cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj, pe sold, cu 895,3 milioane lei, din care 643,2 milioane lei necesare plăţii indemnizaţiilor de şomaj, 215,4 milioane lei aferente cotelor de contribuţii, 5,5 milioane lei aferente bunurilor şi serviciilor, 37,3 milioane lei aferente proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare şi un minus de 6,1 milioane lei aferente cheltuielilor de personal. Guvernul invocă totodată reducerea veniturilor încasate din contribuţii sociale, precum şi deteriorarea unor indicatori care au stat la baza fundamentării bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului asigurărilor pentru şomaj, precum creşterea numărului de şomeri ca urmare a restructurării activităţii principalilor operatori economici şi diminuarea cîştigului mediu brut, arătînd că aceşti factori impun crearea cadrului legal pentru asigurarea fondurilor bugetare necesare “plăţii integrale şi la timp a pensiilor de asigurări sociale de stat”, a indemnizaţiilor pentru şomaj, precum şi a cotelor de contribuţii sociale aferente acestor indemnizaţii.