A început desființarea depozitelor neconforme de deşeuri

10:10:51 / 02 Iulie 2014

Pinocchio

Iordache asta este culmea tupeului si campionul mincinosilor. In 2006 s-a primit la mediu solicitarea de deschidere a gropii ecologice la Medgidia in numele ADIM, o Asociație a mai multor primarii. ADIM a selectata un operator spaniol care a luat gestiunea deșeurilor ptr 23 localități. GBI , operatorul , a început lucrul in 2010 pe un contract de delegare cu durata de 49 de ani. La campania din 2012 Iordache a primit susținerea PSD de al Nicusor "cancerosu" cu condiția sa-i alunge pe GBI si sa dea gestiunea deșeurilor la CJC ,adică lui Nicusor și PSD. Iordache i-a alungat pe GBI. GBI cere despăgubiri ptr întreruperea contractului in valoare de 9 mil € ,pe care-i vor plăti BOII care l-au votat pe Marean. Nicusor ia groapa(cine sapa groapa altuia cade in ea) de la Medgidia si-o muta la Tortomanu. Medgidia pierde o investiție de 9 mil €(in gropa ecologică), pierde 200 locuri de munca, pierde 150.000 € din Autorizația de construire, pierde 400.000 € in fiecare an impozit pe teren si construcție de la groapa de gunoi care trebuia făcută in vatra carierei de la ciment. A câștigat ... Iordache un mandat de Primar cu un salariu majorat acum de Ponta la 1500 €, adică 66.000.000 lei vechi.