A început repararea străzilor

Angajaţii SCIL Confort Urban au demarat în această săptămână lucrările de reparare a străzilor din municipiul Constanţa, deteriorate în urma căderilor masive de zăpadă din această iarnă. Inginerul şef din cadrul Confort Urban, Mugurel Voinescu, a declarat că în primele zile s-a acţionat pentru repararea intersecţiei bulevardului Tomis cu bulevardul Aurel Vlaicu. „Intrarea în municipiul Constanţa a fost serios deteriorată în această iarnă, motiv pentru care a fost primul punct unde am intervenit. Pentru a nu bloca foarte mult traficul, la repararea acelei intersecţii s-a lucrat non stop, astfel că am reuşit să terminăm cam 80% din lucrare. A mai rămas de turnat al treilea strat de asfalt, pe care îl vom pune când vremea ne va permite. De asemenea, am trecut la plombarea gropilor de pe bulevardul Aurel Vlaicu şi străzile Caraiman, Portiţei sau Ştefăniţă Vodă, unde am avut numeroase gropi în asfalt”, a declarat Mugurel Voinescu. El a afirmat că acest program de reparare a străzilor din Constanţa va continua încă trei săptămâni. „Am primit prognoza meteo pentru următoarele zile, prognoză care nu ne va permite să reparăm toate gropile din Constanţa. Imediat cum vremea se va îmbunătăţi, vom relua şi noi lucrările. De asemenea, tot în această perioadă am început să repunem pe poziţii bordurile care au fost dislocate în această iarnă”, a mai spus Voinescu. El a adăugat că şi RAJA şi RADET au fost somate să refacă asfaltul acolo unde au avut lucrări care au prevăzut spargerea carosabilului.