A murit actriţa Diana Douglas

Actriţa americană Diana Douglas, mama actorului Michael Douglas şi prima soţie a lui Kirk Douglas, a murit vineri, la vârsta de 92 de ani, potrivit unui anunţ făcut de familia acesteia. Bolnavă de cancer, Diana Douglas a decedat în Motion Picture and Television Home din Woodland Hills, un centru care oferă servicii de sănătate şi îngrijire pentru personalităţile din industria de divertisment care s-au retras din activitate, a declarat Donald Webster, cel care i-a fost alături în ultimii 15 ani.

Diana Douglas a apărut în zeci de filme şi show-uri de televiziune, inclusiv ”Avioane, trenuri şi automobile / Planes, Trains and Automobiles”, ”Spitalul de Urgenţă / ER” şi ”Viaţa la Casa Albă / The West Wing”. Ea a fost prima soţie a actorului Kirk Douglas şi mama actorului Michael Douglas şi a apărut alături de aceştia în 2003, în filmul ”În familie / It Runs in the Family”. Născută Diana Love Dill, pe 22 ianuarie 1923, aceasta a studiat la American Academy of Dramatic Arts din New York, unde l-a şi întâlnit pe Kirk Douglas. Şi-a început cariera alături de compania Warner Bros şi a apărut pe coperta publicaţiei ”Life Magazine”, în 1943. S-a căsătorit cu Kirk Douglas în 1943 şi au avut doi fii, Michael şi Joel. Cuplul a divorţat în 1951, însă cei doi au rămas în relaţii apropiate şi au apărut împreună în filmul ”It Runs in the Family”, o peliculă despre o familie disfuncţională, în care au jucat atât fiul lor, Michael, cât şi nepotul lor, Cameron.

Diana Douglas a fost căsătorită şi cu actorul Bill Darrid, din 1956 până la decesul acestuia, în 1992. În 2002, Diana Douglas s-a căsătorit cu Donald Webster, alături de care a fost până la decesul său.