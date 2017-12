A murit chitaristul Dick Wagner

Chitaristul Dick Wagner, care a lucrat şi înregistrat pentru albumele unor legende rock precum Alice Cooper, Lou Reed şi trupele Kiss şi Aerosmith, a murit la vârsta de 71 de ani, în Arizona. Muzicianul, numit de fanii săi ”maestrul rockului”, a avut o serie de probleme de sănătate în ultimii ani, inclusiv două atacuri de cord şi un accident vascular cerebral. Acesta a murit miercuri, într-un spital din Scottsdale, Arizona, din cauza unei insuficienţe respiratorii, la două săptămâni după ce a fost supus unei intervenţii pe cord, a declarat managerul şi partenerul său de afaceri, Susan Michelson.

Dick Wagner şi-a început cariera muzicală în anii '60, cu formaţia Bossmen din Detroit. Apoi, la sfârşitul anilor '60, acesta a format grupul The Frost, împreună cu Donny Hartman, Bobby Rigg şi Gordy Garris. Trupa a lansat trei albume împreună: ”Frost Music”, ”Rock and Roll Music” şi ”Through the Eyes of Love”. După ce s-a mutat la New York, chitaristul a înfiinţat o nouă trupă, Ursa Major, care pentru scurt timp l-a avut printre membrii săi pe Billy Joel la claviatură, conjunctură care l-a ajutat pe Wagner să se asocieze cu producătorul muzical Bob Ezrin. Astfel, acesta a început să lucreze cu Lou Reed atât în studio, cât şi în turnee, colaborând inclusiv pentru albumul ”Rock'n' Roll Animal”. De asemenea, Bob Ezrin l-a recrutat pe Dick Wagner pentru a cânta pe albumul lui Alice Cooper "School's Out".

Colaborarea dintre Dick Wagner şi Alice Cooper a continuat, având în vedere că cel din urmă a urmat o carieră solo, începând cu ”Welcome to My Nightmare”, şi a durat pentru o serie de albume şi turnee în anii '70. Totodată, Dick Wagner a fost unul dintre cei care au participat la realizarea unor cântece ale lui Alice Cooper, precum ”Only Women Bleed”, ”Departament of Youth”, ”I Never Cry”, ”Go To Hell” şi ”From the Inside”. A avut colaborări şi pe albumele ”Get Your Wings”, al formaţiei Aerosmith, şi ”Destroyer”, al trupei Kiss, şi a scris melodii pentru Meat Loaf şi Air Supply.