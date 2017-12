A murit saxofonistul Clarence Clemons

Saxofonistul vedetă din grupul E Street Band care îl acompaniază pe cântăreţul american Bruce Springsteen, a murit, sâmbătă, la vârsta de 69 de ani. În urmă cu aproape o săptămână, Clarence Clemons a fost transportat la spital după ce suferise un accident vascular cerebral în reşedinţa sa din Singer Island, din Florida. Cunoscut ca „Big Man”, pentru statura lui impozantă, Clarence Clemons a fost, potrivit specialiştilor, cel care a modelat sound-ul muzicii interpretate la începutul carierei de Bruce Springsteen. Solo-urile sale de saxofon au dat valoare unor hituri interpretate de cântăreţul american, precum „Born to Run” şi „Jungleland”. Pe site-ul său oficial, Bruce Springsteen scrie că „pierderea lui Clarence Clemons este inestimabilă” şi că el şi colegii săi de trupă se simt onoraţi că l-au avut alături aproape 40 de ani. \"Clarence a avut o viaţă minunată. Avea în el o dragoste pentru oameni care i-a făcut pe aceştia să-l iubească”, scrie în comunicatul postat pe acest site. „Iubea saxofonul, îi iubea pe fanii noştri şi dădea tot ce avea mai bun în fiecare seară, când păşea pe scenă”, scrie în acelaşi comunicat.

Muzicianul american s-a confruntat în ultimii zece ani cu multe probleme de sănătate , suferind câteva intervenţii chirurgicale la genunchi şi la coloana vertebrală, în ianuarie 2010. De altfel, la gala Super Bowl din 2009, s-a ridicat dintr-un scaun cu rotile pentru a cânta cu Bruce Springsteen. Cea mai recentă apariţie a saxofonistului Clarence Clemons alături de Bruce Springsteen datează din decembrie 2010. Celebrul saxofonist american a interpretat şi două compoziţii muzicale pe cel mai recent album lansat de Lady Gaga, intitulat „Born this Way”. Totodată, în mai, acesta a cântat alături de Lady Gaga în finala show-ului de televiziune American Idol.

Născut în Norfolk, Virginia, Clarence Clemons a început să cânte la saxofon la vârsta de nouă ani, după ce a primit un astfel de instrument de la tatăl său, de Crăciun. După ce visul său de a deveni fotbalist s-a destrămat, în urma unui accident de maşină, s-a îndreptat spre muzică. Clarence Clemons l-a cunoscut pe Bruce Springsteen, pe atunci un cantautor din New Jersey, în anul 1971, iar saxofonistul a devenit unul dintre membrii fondatori ai E Street Band. Prietenia celor doi muzicieni a supravieţuit, deşi Bruce Springsteen a luat decizia de a se concentra pe cariera solo, după succesul albumului „Born in the USA”. De-a lungul anilor,Clarence Clemons a apărut în filme, dar şi în show-uri de televiziune şi a cântat alături de trupa Grateful Dead, Jerry Garcia Band şi Ringo Starr şi All Starr Band. Totodată, a realizat înregistrări cu artişti legendari, precum Aretha Franklin, Roy Orbison sau Jackson Browne. În 2009, şi-a publicat memoriile intitulate „Big Man: Real Life and Tall Tales”. „Scena este întotdeauna acasă, este locul din care fac parte”, spunea acesta.