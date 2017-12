A murit Scott Asheton, toboşarul trupei The Stooges

Scott Asheton, toboşarul şi unul dintre membrii fondatori ai trupei The Stooges, a murit la vârsta de 64 de ani. Decesul a fost confirmat de solistul trupei The Stooges, rockerul Iggy Pop, prin intermediul unui mesaj publicat duminică pe pagina sa de Facebook. Cauza decesului lui Scott Asheton nu a fost deocamdată dezvăluită.

Scott Asheton a înfiinţat trupa The Stooges în 1967, alături de Iggy Pop, Dave Alexander şi chitaristul Ron Asheton, fratele său mai mare, care a murit în 2009. După ce grupul The Stooges s-a destrămat în 1974, Scott Asheton a colaborat cu alte proiecte muzicale, cântând la tobe cu Sonny Vincent şi Scott Morgan, dar şi în proiectele solo ale lui Iggy Pop. Scott Asheton s-a reunit cu Iggy Pop şi ceilalţi membri supravieţuitori ai trupei The Stooges în 2003, alături de care a susţinut turnee şi a lansat discuri noi până în 2011, când a suferit un accident vascular cerebral care l-a obligat să se retragă temporar din muzică. În 2010, Scott Asheton, Iggy Pop şi James Williamson au fost incluşi în Rock and Roll Hall of Fame.

Trupa Iggy and The Stooges a susţinut un concert şi în România, în august 2011, la Festivalul Peninsula.