Absolvenţi de liceu fără diplome de bac din cauza... unei ştampile

Isprăvile ministrului Educaţiei, Cristian Adomniţei, blochează admiterea absolvenţilor de liceu în universităţile de peste hotare. Cea mai recentă dintre acestea are în prim plan chiar ştampila cu noua titulatură a MECT, care nu a ajuns încă în mîna ministrului Adomniţei, deoarece Monetăria Statului tergiversează confecţionarea acesteia. Fără noua parafă, adeverinţele de absolvire nu sînt acceptate. Adomniţei susţinea, imediat după bacalaureat, cînd i-a fost adusă la cunoştinţă această problemă, că a găsit soluţia ideală: „contactînd fiecare universitate din străinătate, putem anunţa că elevul este în ordine”. De aceea, Adomniţei îi ruga pe absolvenţii care se găseau în această situaţie să „contacteze ministerul”. În privinţa întîrzierii incredibile a ştampilelor, el a dat asigurări că a avut şi o să mai aibă „discuţii ultimative” cu cei de la Monetărie. “Soluţia” ministrului Educaţiei nu se opreşte însă aici: „Am trimis o notă universităţilor pentru a accepta şi acte de absolvire cu vechea ştampilă”, a declarat el. Şi într-adevăr, pe 13 iulie, printr-o notă, ministrul cere să se accepte înscrierea în anul întîi a absolvenţilor în baza unor acte provizorii care poartă vechea denumire a ministerului! „Este doar o problemă de timp. În fiecare an, sute de studenţi sînt înscrişi în baza unor acte provizorii. Oricum, diplomele de bacalaureat care vor fi emise vor purta antetul nou al instituţiei, respectiv Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului”, a declarat, ieri, Cristian Adomniţei. Dacă pentru a fi valabile, diplomele de bacalaureat ar avea nevoie doar de noul antet al ministerului, problema ar fi ca şi rezolvată. Însă, pentru a fi valabilă, o diplomă de bacalaureat are nevoie de ştampilă! Adomniţei a declarat că, întrucît Monetăria Statului este foarte ocupată, doar zece judeţe, printre care şi Constanţa, au reuşit să-şi procure noile ştampile cu MECT. Federaţia Educaţiei Naţionale (FEN) a atenţionat ieri că „din cauza lipsei ştampilelor, liceele nu pot emite diplomele de bacalaureat, fără de care un viitor student nu se poate înscrie pe un loc fără taxă”. Cătălin Croitoru, preşedintele FEN, a explicat că „FEN va veni în sprijinul candidaţilor care sînt în această situaţie şi va oferi consiliere juridică gratuită studenţilor care, din vina MECT, îşi vor pierde locurile subvenţionate de la buget. Vom cere MECT să suporte aceste cheltuieli”. Adomniţei este şi el conştient de acest fapt: „Am avut discuţii ultimative şi o să mai avem cu cei de la Monetărie, nu putem lăsa copiii să piardă un an pentru că lipsesc aceste ştampile”. Problema vechii ştampile este aceea că ea poate fi aplicată pe adeverinţe, dar nu poate fi aplicată şi pe diplome. Astfel, dacă un absolvent are de gînd să se înscrie la o universitate din afara graniţelor ţării, el trebuie să-l roage pe rectorul acelei universităţi să-l sune pe Adomniţei, care să-i explice problema cu ştampilele. Starea incredibilă a lucrurilor nu se opreşte aici, căci, disperate fiind, unele unităţi de învăţămînt au comandat ştampile cu noua denumire a Ministerului la firme private. Reprezentanţii MECT contraatacă, spunînd că acelea sînt ilegale. Reamintim că, în luna martie Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) a devenit Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (MECT).