AC Milan vrea să-şi construiască un stadion de 48.000 de locuri şi 320 de milioane de euro

Gruparea italiană AC Milan, de şapte ori câştigătoare a Ligii Campionilor, a prezentat planurile pentru un stadion propriu de 48.000 de locuri, investiţia fiind evaluată la 320 de milioane de euro, informează „The Daily Mail”, care citează „Gazzetta dello Sport”. AC Milan joacă pe stadionul „San Siro” din Milano din anii 1920, iar după ce a vândut stadionul către municipalitatea din Milano, îl împarte cu Internazionale Milano, din 1947. Actuala arenă are peste 80.000 de locuri. Gruparea italiană speră ca inaugurarea noului stadion să aibă loc în sezonul 2018-2019. Arena va fi localizată la patru kilometri de „San Siro”. Planurile includ şi reamenajarea urbană a zonei „Portello”, dar şi construirea unui hotel, a unui liceu sportiv şi unor restaurante. Arhitecţii noului stadion lucrează la Arup, aceeaşi firmă care a făcut design-ul „Allianz Arena”, stadion pe care evoluează Bayern Munchen, dar şi „Cuibul de pasăre” din Beijing, unde au avut loc Jocurile Olimpice din 2008. Clubul a precizat că pentru actualul proiect s-au studiat mai mult de 70 de stadioane din întreaga lume, acesta urmând să fie asemănător arenelor engleze în ceea ce priveşte accesul şi securitatea. Arhitectul Emilio Faroldi a explicat că planurile au fost inspirate după cele ale „Emirates Stadium”, arena celor de la Arsenal Londra.

AC Milan a subliniat că stadionul va fi prietenos cu mediul, permiţând accesul uşor cu ajutorul mijloacelor de transport în comun, într-o tentativă de a reduce traficul, şi va fi înconjurat de zone verzi deschise publicului pe parcursul întregului an. Noul stadion va arăta mai mult ca o clădire decât o arenă de fotbal şi se va încadra în arhitectura zonei. Înălţimea stadionului nu va depăşi 30 de metri, faţă de „San Siro”, care are 60 de metri, gazonul urmând să se afle la zece metri sub nivelul solului, pentru a reduce impactul vizual asupra oraşului. Cele mai noi tehnologii şi materiale de reducere a zgomotului vor fi folosite pentru a pentru a păstra atmosfera în interiorul stadionului în zilele de meci, astfel încât persoanele din afară să nu fie afectate. Aprobarea finală a planurilor va avea loc în luna martie.