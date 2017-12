Academia “Hagi”, revelaţia ediţiei a 17-a a turneului “Mundialito”

APRECIERI DIN PARTEA ORGANIZATORILOR. Grupa de copii născuţi în anii 1998 şi 1999 a Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi”, pregătită de antrenorul Marius Codescu, a fost considerată revelaţia celei de-a 17-a ediţii a turneului “Mundialito”. De altfel, la festivitatea de închidere a competiţiei, directorul turneului, Ricardo Godoy, a ţinut să amintească celor prezenţi că una dintre surprizele plăcute ale întrecerii este Academia “Gheorghe Hagi”, ale cărei rezultate au fost foarte bune în condiţiile în care şcoala de fotbal a fostului căpitan al României a luat fiinţă în urmă cu mai puţin de un an. De altfel, puştii Academiei au fost cei desemnaţi să formeze culoarul de trecere către podiumul de premiere al oficialităţilor prezente, având ocazia de a fi felicitaţi de Gică Hagi şi Paulo Futre, dar şi de cei aproape 8.000 de spectatori prezenţi la ceremonia de închidere a turneului. La festivitatea de premiere, Hagi a fost desemnat, alături de Futre, fostul star portughez al lui Sporting Lisabona şi Atletico Madrid, dar şi de alte oficialităţi, să acorde trofeele cuvenite învingătorilor. Hagi a acordat premiul pentru cel mai bun antrenor de la Pre Escolas (născuţi 2002-2003) lui Alfredo Ramos Lopez (Valencia), premiind apoi echipa Sevilla, campioana de la Escolas (2000-2001). Trofeul “Mundialito” din acest an a fost câştigat de Atletico Madrid - la Pre Escolas (2002-2003), de Sevilla - la Escolas (2000-2001) şi de Fundaţia Samuel Eto’o - la Infantis (1998-1999). Aceştia din urmă au fost însă fluieraţi pe tot parcursul turneului pentru că, deşi în acte apăreau ca având 11-12 ani, media de înălţime era de aproximativ 1,65m! Cei mai buni jucători au fost desemnaţi Sergi Chele (Pre Escolas - Atletico Madrid), Miguel Ricardo (Escolas - Benfica) şi Evander da Silva Ferreira (Infantis - Vasco da Gama). Ediţia de anul viitor va avea loc pe un vas de croazieră, Liberty of the Sea.

PATRU MECIURI AMICALE. În ultima zi a întrecerilor, la solicitarea expresă a oficialilor de la AC Milan, Academia “Hagi” a participat la un mini-turneu amical la care au mai participat formaţiile Uniao Rio de Janeiro, FC Porto şi Sporting Lisabona. Juniorii Academiei au remizat cu FC Porto, 1-1 (gol Trancă), 0-0 cu Sporting Lisabona, 2-0 cu Uniao Rio de Janeiro (Ianis Hagi şi Moldoveanu) şi 1-4 cu AC Milan (Cârnaţ). La finalul întâlnirii cu AC Milan, oficialii “diavolilor milanezi” au cerut informaţii despre Nicuşor Cârnaţ, atacantul român impresionând după ce a reuşit să înscrie 13 goluri la Mundialito, toate din acţiune.

PRIMIŢI CA ADEVĂRAŢI CAMPIONI. La revenirea în ţară, jucătorii Academiei au avut parte de o frumoasă surpriză pregătită de părinţi, aceştia aşteptându-i în noaptea de Paşte în Aeroportul Otopeni cu un coş plin cu pască şi ouă încondeiate. „Sunt mândru de aceşti copii. Formează un grup foarte bun, foarte inteligent. Am fi putut mai mult, însă performanţa este una foarte bună ţinând cont că am participat pentru prima oară la o competiţie de acest gen. Am acumulat experienţă, ne pregătim acum pentru Cupa “Hagi-Danone”, pe care vrem să o câştigăm şi să mergem la faza finală din Africa de Sud”, a spus, la revenirea în ţară, antrenorul Marius Codescu.