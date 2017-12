Academia Hagi „naşte“ campioni an de an

Cel mai frumos vis al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” s-a conturat la finalul sezonului 2012-2013. Principalul scop al şcolii de fotbal, de a forma jucători şi de a le oferi apoi şansa de a face performanţă la cel mai înalt nivel, a fost atins după doar patru ani. Chiar dacă şi în primii trei ani de existenţă ai Academiei Hagi s-au obţinut rezultate remarcabile, câştigându-se în fiecare sezon titluri naţionale cu cel puţin o grupă de juniori, campionatul 2012-2013 este unul de referinţă. Cel puţin până la anul...

Plecate ca favorite la câştigarea titlului naţional, postură firească după investiţiile şi seriozitatea cu care se lucrează la grupele de juniori, echipele Academiei Hagi au reuşit să se impună în competiţiile juniorilor A (jucători născuţi după 1 ianuarie 1994), B (jucători născuţi după 1 ianuarie 1996) şi C (jucători născuţi după 1 ianuarie 1998), performanţă cu care nu se mai poate mândri niciun club din ţară! Ultimii artizani sunt juniorii C, după o finală memorabilă disputată la Centrul FRF de la Buftea, cu Steaua Bucureşti, în care tradiţia clubului „militar” a fost pusă la respect de o formaţie net superioară. Viitorul lui Ianis Hagi, Florinel Coman, Cosmin Dur-Bozoancă şi alţi puşti, care, cu siguranţă, vor avea un cuvânt de spus şi peste ani în fotbalul românesc, s-a impus, sâmbătă seară, cu 4-0, reuşitele fiind împărţite de Florin Coman şi căpitanul Ianis Hagi. Mulţi dintre actualii componenţi ai generaţiei 1998 se află chiar la al treilea titlu naţional! Grupa pregătită în ultimul sezon de Cristian Şchiopu s-a impus şi în ediţia 2010-2011 a Campionatului Naţional de juniori D, atunci când echipa era antrenată de Marius Codescu, iar unii dintre jucători au contribuit în acest an şi la câştigarea campionatului de către juniorii B (jucători născuţi după 1 ianuarie 1996).

IANIS HAGI, APRECIAT ÎN PRESA IBERICĂ. Cele două goluri şi pasa de gol oferită la prima reuşită a atacantului Florinel Coman au atras rapid şi atenţia jurnaliştilor spanioli, care au pronosticat deja că mezinul familiei Hagi poate avea un viitor cel puţin la fel de strălucit ca al tatălui. „Acum este slăbuţ din punct de vedere fizic pentru vârsta lui. Lucrăm ca să-i îmbunătăţim fizicul, deşi nu este ceva care ne preocupă prea mult. Va avea timp să crească şi să ia în greutate. Are însă destule calităţi”, a spus Gheorghe Hagi. De remarcat că, dintre cei care au câştigat în acest an titlul naţional la juniori C, la lotul reprezentativ antrenat de Florin Răducioiu sunt convocaţi constant cel puţin zece jucători!