Accident rutier cumplit la intrarea în Constanța. 14 persoane implicate

Un număr de 14 persoane, printre care și doi copii, au ajuns la spital miercuri dimineața, în urma unui accident produs la intrarea în municipiul Constanța, în care au fost implicate un autoturism și un microbuz. Potrivit Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență (IJSU) Dobrogea, miercuri dimineață, în jurul orei 04,20, autoritățile au fost solicitate, prin serviciul 112, să intervină în municipiul Constanța, în intersecția bulevardelor Tomis și Aurel Vlaicu (DN 2A), pentru un accident rutier între un autoturism și un microbuz ce făcea cursă regulată pe ruta Constanța-Piatra Neamț, în baza primelor informații raportându-se ca posibile opt victime, dintre care doua posibil încarcerate. "La locul solicitării au fost trimise: trei echipaje B2 SAJ și un echipaj C2 SAJ, un echipaj SMURD B2, C1 SMURD și echipaj de descarcerare", se arată în comunicat. Din informațiile obținute ulterior s-a dovedit că în microbuz erau 12 persoane — șoferul și 11 pasageri, printre care și doi copii, iar în autoturism un șofer și un pasager. La locul accidentului au fost găsite 11 victime conștiente, pentru care au mai fost mobilizate suplimentar trei echipaje SMURD B2 și doua B2 SAJ, acestea fiind preluate de ambulanțe și transportate la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța. Ulterior, la spital au mai sosit încă trei victime ale accidentului, pasageri din microbuz — doi adulți și un copil de patru ani, care nu au fost găsite la locul impactului de către echipajele alocate și s-au deplasat cu mijloace proprii către spital, conform ISU.

Reprezentanții ISU Dobrogea au mai precizat că dintre toate persoanele implicate în accident una singură era în stare mai gravă, și anume pasagera din dreapta șoferului autoturismului.

Iată comunicatul Serviciului de Ambulanță Județean Constanța

„Va informam ca in data de 12.07.2017, ora 04:21 am fost solicitati prin serviciul 112, in municipiul Constanta, intersectia bulevardelor Tomis si Aurel Vlaicu (DN 2A), pentru un accident rutier intre un autoturism (Renault Clio) si un microbuz (ruta Constanta-Piatra Neamt), cu 8 victime, dintre care doua posibil incarcerate.

La locul solicitarii au fost trimise :

 trei echipaje B2 SAJ si un echipaj C2 SAJ ;

 un echipaj SMURD B2, C1 SMURD si echipaj descarcerare.

Din informatiile obtinute ulterior in microbuz erau 12 persoane – 1 sofer si 11 pasageri, in Renault Clio – un sofer si un pasager. La locul solicitarii au fost gasite 11 victime, constiente, pentru care s-au mai alocat suplimentar trei echipaje : SMURD B2 din statiunea Mamaia si doua B2 SAJ.

Victimele au fost preluate de urmatoarele ambulante si transportate la SCJU Constanta (11 persoane):

 CT-01-EMU – B2:

o Surmei Petru, 50 ani, sex masculin – TCC inchis, escoriatii si plagi

superficiale, policontuzionat - microbuz

o Toma Andrei 29 ani, sex masculin, TCC inchis - microbuz ;

 CT-59-EMU – C2 :

o Ghiara Dumitru, 54 ani, sofer Renault Clio – TCC inchis, plagi

superficiale ;

o IvanAdelina,25ani,TCC,traumatismmembre–microbuz;

 CT-36-EMU – B2 :

o Mircea Vasile, 44 ani, sofer microbuz, traumatism umar stang,

contuzii si escoriatii ;

 CT-11-EMU – B2

o Asanache Valentina, 41 ani, TCC inchis, policontuzionata – microbuz ;

o Duliba Decebal, 46 ani, escoriatii, contuzii – microbuz ;  CT-23-EMU – B2

o Stan Ana Maria, 12-13 ani –truamtism coloana lombara – microbuz ;

o Duliba Claudia, 36 ani, TCC parietal inchis – microbuz ;  SMURD C1

o Ghiara Nicolita, 49 ani – TCC si TCF – pasager Renault Clio ;  SMURD B2 FRIPIS

o Buzoianu Geta, 35 ani – traumatisme membre, policontuzionata- microbuz;

SMURD B2 Mamaia si CT-35-EMU B2 – nu au preluat victime de la locul incidentului.

La SCJU Constanta au mai ajuns inca trei victime, pasageri din microbuz – doi adulti si un copil de ~ 4 ani – care s-au deplasat cu mijloace proprii – si nu au fost gasite la locul incidentului de catre echipajele alocate.“

