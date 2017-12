ACS Poli şi Gaz Metan deschid runda în Liga 1

Etapa a șaptea a play-out-ului începe joi, cu disputa de la Timişoara, dintre ACS Poli şi Gaz Metan Mediaş, gazdele fiind obligate să nu facă paşi greşiţi în lupta pentru evitarea retrogradării.

Programul meciurilor din etapa a 7-a play-out-ului se prezintă astfel - joi, 20 aprilie, ora 18.00: ACS Poli Timişoara - Gaz Metan Mediaş; vineri, 21 aprilie, ora 18.00: Concordia Chiajna - FC Voluntari, ora 20.30: Pandurii Tg. Jiu - FC Botoșani; luni, 24 aprilie, ora 18.00: CSM Poli Iași - ASA Tg. Mureș.

Clasament play-out: 7. Iaşi 29p (golaveraj: 8-2), 8. Gaz Metan 29p (8-6), 9. Botoşani 24p (8-5), 10. Voluntari 21p (5-8), 11. ACS Poli 18p (6-3), 12. Pandurii 16p (4-7), 13. Concordia 16p (4-8), 14. ASA 11p (3-7).

În etapa a şaptea play-off-ului se va disputa luni şi confruntarea dintre Fotbal Club FCSB şi FC Viitorul, un duel de maximă importanţă în lupta pentru titlu.

Programul partidelor din etapa a 7-a a play-off-ului - sâmbătă, 22 aprilie, ora 17.30: Astra Giurgiu - CFR Cluj, ora 20.30: CS Universitatea Craiova - Dinamo Bucureşti; luni, 24 aprilie, ora 20.30: Fotbal Club FCSB - FC Viitorul.

Clasament play-off: 1. FCSB 37p (golaveraj: 9-4), 2. FC VIITORUL 34p (6-5), 3. Dinamo 32p (7-4), 4. CFR 30p (7-7), 5. Craiova 27p (3-8), 6. Astra 26p (7-11).

Toate întâlnirile sunt transmise în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV și Look Plus.