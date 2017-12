Actorii cer modificarea legii instituţiilor de spectacole

Actorii de teatru cer Ministerului Culturii şi Cultelor (MCC) „să regîndească\" legea privind instituţiile de spectacole şi normele ei de aplicare, pentru a nu se ajunge la desfiinţarea teatrelor şi la vinderea clădirilor în care funcţionează acestea, fiind „interese imobiliare la mijloc\". Preşedinte executiv al Federaţiei Naţionale „Alfa ART\", Cristian Prisecaru, a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, că atît Legea 353/2007 privind instituţiile de spectacole, cît şi normele de aplicare au fost publicate fără consultarea sindicatelor din domeniu, iar în forma actuală duc la desfiinţarea teatrelor. Potrivit lui Prisecaru, normele metodologice încalcă atît prevederile din Codul Muncii, cît şi Constituţia României, „urmărind oferirea posibilităţii conducerii instituţiei de a modifica unilateral contractele individuale de muncă ale salariaţilor\". „Normele au ca scop eliminarea tuturor sporurilor obţinute în urma negocierilor contractului colectiv de muncă din ramura cultură, anulează drepturile de proprietate intelectuală ale artiştilor interpreţi prin obligarea unei cesiuni totale către angajator, diminuează sau elimină drepturile sociale ale personalului din instituţiile de spectacole: pensii, şomaj, asigurări de sănătate\", a precizat Prisecaru. Potrivit liderului sindical, conducătorul instituţiei de spectacole va avea puteri depline, fără a fi obligat să consulte vreun Consiliu Artistic sau alt for profesional, dacă s-ar aplica actuala formă a legii. „Dacă o singură persoană are atît banii, cît şi controlul artiştilor din teatru, este Dumnezeu. Am solicitat Ministerului Culturii să regîndească această lege şi normele de aplicare, astfel încît conducerea să fie bicefală: un manager, care să se ocupe cu tot ce ţine de fonduri şi un director artistic, care să reprezinte imaginea instituţiei, să fie implicat în Consiliul Artistic, care decide asupra politicii culturale\", a afirmat Prisecaru.

Potrivit sindicaliştilor, Legea 353/2007 urmăreşte desfiinţarea contractelor colective de muncă pe perioadă nedeterminată, cu toate implicaţiile sociale, externalizarea serviciilor (machiaj, scenografie, decoruri, costume, întreţinere), precum şi acordarea de „puteri discreţionare\" directorului de instituţie. „Ceea ce s-a întîmplat cu cinematografele se va întîmpla şi cu teatrele, sînt interese imobiliare la mijloc, se urmăreşte terenul\", a spus Prisecaru. Sindicaliştii propun MCC înfiinţarea unei comisii de specialişti care să studieze politica fiecărui teatru în parte.

Prefecturile, pichetate

Artiştii şi salariaţii din instituţiile de spectacole vor picheta, astăzi, sediile a 13 prefecturi din ţară, continuînd protestele declanşate împotriva proiectului privind normele metodologice de aplicare a Legii 353/2007, elaborat de Ministerul Culturii şi Cultelor (MCC). Conform unui comunicat remis de către Blocul Naţional Sindical (BNS), artiştii şi salariaţii din ramura cultură - afiliaţi la Federaţia Sindicatelor Artiştilor Interpreţi din România (FAIR), Uniunea Sindicatelor din Instituţiile de Spectacole (USIS) şi Federaţia Sindicatelor Bibliotecarilor din România (FSBR) - continuă protestele în principalele oraşe în care cele trei federaţii au reprezentanţi. La Constanţa însă, nu va avea loc vreo acţiune de protest. Potrivit ministrului Culturii, Adrian Iorgulescu, proiectul privind normele metodologice de aplicare a Legii 353/2007, contestat prin două pichete organizate de artişti, actori, cascadori şi angajaţi ai instituţiilor de spectacole din România, va intra astăzi în şedinţa de Guvern, spre aprobare.