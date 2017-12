Actuala Lege a Educaţiei, neclară în ceea ce priveşte dreptul unei persoane excluse de a reveni în sistem

Ministrul Educaţiei Naţionale, Remus Pricopie, a declarat, ieri, că actuala Lege a Educaţiei este neclară în ceea ce priveşte dreptul unei persoane care a fost exclusă din sistem de a reveni în învăţământ. "Pe Legea Educaţiei avem Ordonanţa din decembrie, pe care am prezentat-o la vremea respectivă. Săptămâna aceasta a trecut prin Comisia de Educaţie din Camera Deputaţilor. Este un subiect pe care l-am anunţat, cred, la începutul anului şi anul trecut. Sunt o serie de modificări pe care trebuie să le facem în lege pentru a fi mult mai fermi atunci când vorbim de abuzuri, nu doar din partea profesorilor. Putem să avem tot felul de situaţii de abuz, aşa cum cred că trebuie să avem mult mai clar, fie la nivel de Lege, fie la nivel de Cod etic, şi o serie de măsuri privind protecţia cadrelor didactice. Am avut, din păcate, situaţii în care părinţii au venit la şcoală şi (au avut parte - n.r.) de la jigniri până la alt tip de activităţi, acţiuni împotriva cadrelor didactice. Legea (Legea Educaţiei actuală - n.r.) este neclară privind dacă are dreptul, sau nu, să revină în sistemul de educaţie o persoană care a fost exclusă din sistemul de educaţie", a spus Pricopie, după ce a participat la o masă rotundă organizată, la Palatul Parlamentului, de Comitetul Sindical European pentru Educaţie, în colaborare cu Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI). Ministrul Educaţiei a precizat că aceste lucruri trebuie să fie reglate, astfel încât, de la 1 septembrie, lucrurile să fie clare. Pricopie a spus că este important să nu mai fie asociată o politică publică de numele unui ministru sau al unui prim-ministru. "Sistemul de educaţie nu este nici al primului-ministru, nici al ministrului Educaţiei, nici al celor care au majoritatea în Parlament. Sistemul de educaţie este al ţării. Atunci când adopţi o politică, trebuie să fie făcută în acord cu toţi actorii principali din sistemul de educaţie şi aşa politica respectivă va supravieţui şi după schimbarea guvernamentală, schimbări pe care am văzut în ultimii ani că le tot avem. (...) Dintre toţi actorii implicaţi în procesul de educaţie, nu cred că este unul care să poată să pretindă că deţine adevărul absolut, cheia, soluţia. Soluţia poate să vină numai folosind acest instrument al dialogului, care nu înseamnă că toţi trebuie să aibă aceleaşi puncte de vedere, dimpotrivă, intri într-un dialog cu perspective, cu puncte de vedere diferite, dar în urma dialogului trebuie să existe un minim dialog asupra paşilor pe care urmează să-i facem", a explicat Pricopie.