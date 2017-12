Acuzat de pornografie infantilă scapă de puşcărie

După ce Tribunalul Constanţa l-a condamnat pe Ciprian Gheorghiu, din Hârşova, la trei ani de detenţie pentru pornografie infantilă, Curtea de Apel Constanţa a decis, vineri, suspendarea sub supraveghere a acestei pedepse. Totodată, bărbatul are un termen de încercare de şase ani, perioadă în care nu are voie să încalce legea penală dacă nu vrea să ajungă după gratii. Sentinţa nu este definitivă. Precizăm că Gheorghiu l-a avut complice la comiterea infracţiunii pe Valentin Nacu, din Hârşova, care a fost condamnat la doi ani de detenţie. Conform actului de inculpare, în mai 2010, Gheorghiu a convins doi copii, un băiat şi o fetiţă, ambii în vârstă de şapte ani, să întreţină sau să mimeze acte sexuale. Un client aflat şi el pe terasă, Gabriel Nichita, a filmat scenele cu telefonul mobil şi le-a postat pe internet. El a fost scos de procurori de sub urmărire penală, întrucât aceştia au stabilit că el nu a participat efectiv la comiterea infracţiunii. Cazul a intrat în atenţia autorităţilor imediat după vizionarea imaginilor obscene petrecute pe terasa My Place, din Hârşova. Cu toate că scenele au fost filmate pe timpul zilei, nimeni nu a intervenit pentru a întrerupe distracţia tinerilor, nici măcar angajaţii restaurantului. Audiaţi de procurori, Gheorghiu şi Nacu au recunoscut acuzaţiile şi au spus că... s-au distrat pe seama copiilor. Ei au declarat că cei doi copii erau obişnuiţi să mimeze acte sexuale contra banilor şi ceea ce au făcut pe terasă nu era ceva nou pentru ei. Copiii au fost şi ei interogaţi de anchetatori, însă băiatul nu a putut spune prea multe lucruri deoarece nu ştia să vorbească foarte bine. În schimb, fetiţa le-a povestit procurorilor că Gheorghiu a fost cel care i-a dat doi lei şi i-a cerut să facă prostii.