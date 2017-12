Adele plănuieşte un turneu în 2015

Cântăreaţa britanică Adele, care a făcut o pauză în carieră pentru a-şi creşte băieţelul, Angelo, în vârstă de un an şi trei luni, a anunţat că are în vedere organizarea unui turneu în 2015. Adele s-a întors în studio pentru a înregistra noi piese alături de compozitorul James Ford şi cântăreţul Kid Harpoon, care a lucrat, printre alţii, cu formaţia Florence and the Machine. ”Deocamdată, discuţiile au în vedere un turneu care va avea loc în 2015, în Marea Britanie şi Statele Unite, posibil chiar un turneu mondial”, a declarat o sursă pentru publicaţia ”Daily Mirror”. ”Ea a petrecut o mare parte din ultimii doi ani concentrându-se pe rolul de mamă şi vrea să facă acest lucru în acelaşi timp cu lansarea şi promovarea unor noi materiale muzicale. S-a întors în studio, dar lucrează în propriul ei ritm, nu va lansa nimic doar de dragul de a face acest lucru”, a afirmat aceeaşi sursă.

Cel mai recent turneu al cântăreţei Adele a avut loc în 2011, cu ocazia lansării albumului său ”21”, deşi artista a fost constrânsă să anuleze o serie de concerte după ce suferit o intervenţie pe coardele vocale. Adele Laurie Blue Adkins, cunoscută ca Adele, este cântăreaţă şi compozitoare. Ea a debutat la 19 ani şi s-a bucurat de un real succes comercial, fiind apreciată şi de criticii muzicali. Adele a fost prima artistă care a primit premiul Critics' Choice la BRIT Awards, iar în 2012 a câştigat şase premii Grammy. Până în prezent, ea a lansat pe piaţă două albume, ”19” şi ”21”. Înzestrată cu o voce excepţională, artista nu s-a ferit să exprime deziluziile sale în dragoste în melodii precum ”Someone Like You” şi ”Rolling in The Deep”.