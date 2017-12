Adversari din ligile inferioare pentru FC Farul

După ce a efectuat un cantonament la Constanţa, FC Farul se pregăteşte pentru al doilea stagiu de pregătire al verii. Constănţenii vor pleca, duminică, în Italia, la Montecatini, o localitate de lîngă Florenţa, unde vor sta timp de 11 zile, perioadă în care vor disputa mai multe jocuri de verificare. Iniţial, gruparea de pe litoral ar fi trebuit să dea piept cu două echipe din Serie A, AS Livorno şi Siena, dar şi cu una din Serie B, Mantova, însă toate cele trei dispute sînt sub semnul întrebării. Pînă ieri, constănţeni nu aveau fixate decît patru jocuri. În cel de debut, pe 28 iulie, elevii lui Marius Şumudică vor întîlni pe Luchesse, formaţie nou promovată în liga a patra din Italia. Trei zile mai tîrziu, FC Farul va juca împotriva unei echipe belgiene din liga secundă, iar pe 3 august va evolua în compania unei selecţionate formată din jucători liberi de contract din primele două ligi italiene. Cel de-al patrulea joc va avea loc pe 5 august, în compania grupării italiene AC Sangiovanesse, tot din liga a patra. “Sîntem în continuare în discuţii cu mai multe echipe, printre care şi cele din primele două ligi”, a spus Şumudică. “Din păcate, am ratat şansa de a juca cu AS Roma, pentru că ajungem destul de tîrziu în Italia, iar romanii au ales că întîlnească pe Ceahlăul Piatra Neamţ. Sîntem în continuare în discuţii cu AC Siena, dar pot apărea şi alte schimbări în programul de jocuri amicale”, a adăugat preşedintele executiv al constănţenilor, Mircea Crainiciuc.

Din lotul pentru Italia are şanse mari să facă parte şi Cosmin Paşcovici, care se află în tratative avansate cu FC Farul. “Am vorbit cu patronul clubului, Giani Nedelcu, şi cred că vom ajunge la o înţelegere, dacă nu se va materializa o ofertă pe care o am din străinătate. Cred că pînă sîmbătă voi semna contractul”, a spus fundaşul în vîrstă de 31 de ani. “Mai avem de rezolvat situaţiile lui Cristocea, Leu şi Paşcovici. În privinţa ultimului, este o mică problemă, pentru că are şi o ofertă de peste hotare”, a spus Crainiciuc. Altfel, constănţenii vor reveni astăzi la antrenamente, după ce au avut două zile de pauză.