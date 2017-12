Agricultură românească după model argentinian?

România este interesată să preia modelul argentinian în cercetarea agricolă și genetică, dar și în ceea ce privește soiurile rezistente la secetă și tehnologiile de reducere a lucrărilor solului cu reducere de costuri. Cel puțin așa susține ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Achim Irimescu, care se află în aceste zile într-o vizită oficială la Buenos Aires. ”Aplicând o anumită tehnologie, ei (argentinienii - n.r.) reușesc să aibă un consum de motorină de numai 2,8 litri la hectar, în comparație cu Franța, care are un consum de 70 de litri la hectar. Este vorba de o însămânțare directă în miriște, pentru că prin arat se pierde multă apă și se strică structura solului. În plus, odată cu semănatul, se introduc în sol îngrășăminte și se tratează împotriva bolilor și dăunătorilor”, a explicat șeful de la MADR. Totodată, ministrul Agriculturii a precizat că există interes și în privința gestiunii fermelor medii și mici și a gestiunii durabile a apei. ”Argentina are o experiență în cooperație și asociere de peste 150 de ani, are experiență pe micro-managementul fermelor. Este foarte important și util să deschidem noi pespective pentru agricultura românească”, a adăugat Irimescu. Vizita ministrului român al Agriculturii are loc între 27 și 30 iulie, la invitația ministrului Agroindustriei din Republica Argentina, Ricardo Buryaille. Programul include și întâlniri cu experți din ministerul argentinian de profil, dar și cu reprezentanți ai companiilor din domeniu, interesați de stabilirea unor contacte directe cu parteneri din România.