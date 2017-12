Aihan Omer a revenit cu gânduri mari la Constanța

După despărțirea pe cale amiabilă de antrenorii Djordje Cirkovic și Marko Sesum, conducerea Handbal Club Dobrogea Sud Constanța s-a mișcat rapid și a organizat vineri, la Sala Sporturilor, o conferință de presă în cadrul căreia a prezentat noul antrenor principal. Președintele clubului constănțean, Ionuț Rudi Stănescu, a anunțat numirea în această funcție a lui Aihan Omer, care revine astfel în postura de antrenor al unei formații din Liga Națională de handbal masculin, după ce a pregătit ultima oară formația Dunărea Călărași. „Astăzi am semnat un nou contract cu domnul profesor Aihan Omer, care a venit alături de noi să ne ajute într-un moment destul de delicat, pentru a ne putea îndeplini obiectivele. Am semnat un contract până la finalul sezonului. Am luat în calcul și numirea unui antrenor secund, dar, deocamdată, nu este nimic oficial. Obiectivele sunt câștigarea cupei și a campionatului. Suntem în cărți și se pot schimba în bine multe lucruri”, a declarat Ionuț Rudi Stănescu.

CUPA ȘI CAMPIONATUL, OBIECTIVELE CONSTĂNȚENILOR ÎN ACEST SEZON

Aihan Omer va debuta pe banca tehnică a echipei Handbal Club Dobrogea Sud chiar sâmbătă, în Sala Sporturilor din Constanța fiind programată, de la ora 12.15, întâlnirea dintre HCDS și CSM Satu Mare. Noul antrenor principal al formației constănțene își dorește un parcurs foarte bun în acest final de sezon, iar revenirea în Liga Națională reprezintă o nouă provocare: „În primul rând sunt acasă. Mă întorc cu mare plăcere. Nu este nimic nou pentru mine. Publicul, jucătorii, noua conducere, formată din foștii mei elevi de la echipa de club și națională, care vor să mențină handbalul constănțean în top. Îmi doresc foarte mult ca suporterii să fie în număr cât mai mare în tribune. Constanța trebuie să joace cu sala plină. Jucătorii au nevoie de susținerea publicului. Constanța este obișnuită cu performanța”, a declarat Aihan Omer.

Cu toate că nu este adeptul de a prelua o echipă la mijlocul drumului, Aihan Omer a acceptat să preia conducerea formației de la țărmul mării, mai ales că este constănțean: „Nu este cea mai bună soluție pentru un antrenor să înceapă în mijlocul campionatului, dar îmi asum acest risc. Pentru că Rudi m-a rugat în acest moment delicat pentru echipă și fiind constănțean, nu puteam să nu încerc să ajut cât mai bine”, a adăugat tehnicianul constănțean, care a pregătit în toamna anului trecut naționala din Bahrain, după ce a decis să ia o scurtă pauză în activitatea sa: „După douăzeci de ani de activitate am simțit oboseala și mi-a prins bine pauza pe care am luat-o după ce am pregătit echipa națională și pe Dunărea Călărași. În toamnă am antrenat naționala din Bahrain, pe care am pregătit-o pentru Campionatul Mondial din Franța, însă am fost nevoit să renunț din cauza problemelor de sănătate ale tatălui meu, care a și decedat, și am vrut să fiu alături de el în ultimele zile din viață”.

