Alți aproape o mie de medici vor să lucreze în afară

16:18:30 / 25 Mai 2015

Pentru pct2 "Solutie" de cacat

Adica omul termina facultatea, face vreo 5-7 ani de specializare, dupa care in opinia taranului de la pct.2 il denumesti stagiar? Ca are omul cel putin 30 de ani, si ii dai un salariu tot de stagiar de 1200 de lei pe luna ca mai mult nu poti ca banii ia tocat Udrea prin Franta. Ba pct.2 tu ai impresia ca aici discuti despre resaparea lui Blaga in partidul de buzunar liberal? Termina cu prostiile.