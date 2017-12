Al treilea titlu consecutiv pentru CS 2004 Tomis

CS 2004 Tomis Constanţa a cucerit, sâmbătă, al treilea titlu naţional consecutiv în Superliga Naţională pe echipe la tenis de masă, la capătul unui sezon în care a înregistrat victorii pe linie. Constănţenii, în formula Andrei Filimon, Alexandru Cazacu, Lucian Munteanu, Simion Bogdan şi Cristian Grigore, s-au impus, cu 5-1, în faţa celor de la CS Pristavu Câmpulung, în manşa retur a finalei, disputată în sala LPS „Nicolae Rotaru”, după ce câştigaseră şi în tur, cu 5-0. Fără Andrei Filimon, care s-a mulţumit de această dată doar cu rolul de antrenor, gazdele au făcut spectacol în faţa celor câtorva zeci de copii de la secţia de tenis de masă de la LPS „Nicolae Rotaru”, veniţi să-şi încurajeze idolii. La final, cei cinci campioni au primit tricourile de campioni, medaliile de aur şi mult râvnitul trofeu, premierea fiind efectuată de preşedintele Federaţiei Române de Tenis de masă, Cristian Romanescu.

„Am avut un parcurs foarte bun, ţinând cont că nu am pierdut niciun meci în acest sezon. Formăm o echipă omogenă şi unită, suntem prieteni, iar acest lucru a contat foarte mult. Pentru mine este un titlu special, mai ales că în această vară voi pleca la un club din Austria”, a spus Lucian Munteanu. „Nu a fost chiar atât de uşor să luăm un nou titlu de campioni, pentru că am avut parte şi de meciuri dificile. Campionatul următor va fi şi mai greu, pentru că pierdem un jucător important, iar echipele nou-promovate sunt mai puternice decât cele care au retrogradat”, a adăugat Alexandru Cazacu. „Am făcut un sezon bun, dar am jucat normal, ca şi în celelalte campionate. Va fi mai dificil să repetăm performanţa în sezonul următor, pentru că ne pleacă un om de bază şi nu am găsit încă un înlocuitor. Cel mai probabil, vom rămâne cu patru componenţi ai echipei. Trebuie să ţinem cont că adversarele se vor întări, dar dorinţa noastră este să câştigăm un nou titlu”, a completat Andrei Filimon.