Ambulanţă în misiune, accidentată de un şofer grăbit

Drumul unei ambulanţe către o intervenţie de urgenţă a fost întrerupt, ieri după amiază, de către un tînăr şofer neatent. În jurul orei 16.00, un echipaj al Serviciului Judeţean de Ambulanţă Constanţa a plecat de la Spitalul Judeţean pentru a ajunge la o solicitare în localitatea Cumpăna, unde un băieţel intrase în stop cardio-respirator. Şoferul autosanitarei spune că se deplasa pe bulevardul Alexandru Lăpuşneanu dinspre Trocadero spre Gară, avînd semnalele luminoase şi sonore în funcţiune. “Am ajuns în intersecţia de la Casa de Cultură, unde am redus viteza întrucît eu aveam roşu. Am pătruns în intersecţe şi toate maşinile s-au oprit, cu excepţia autoturismului Mazda, care venea dinspre strada Eliberării. Am tras stînga de volan, însă nu am mai reuşit să evit coliziunea, Mazda lovind Ambulanţa în plin”, a declarat şoferul aflat la volanul autosanitarei. Tînărul aflat la volanul maşinii Mazda susţine că ambulanţa nu ar fi avut semnalele de avertizare în funcţiune, însă acesta este contrazis de martorii care au văzut incidentul. Imediat după întîmplare, personalul medical aflat în ambulanţă a anunţat dispeceratul serviciului care a trimis la Cumpăna un alt echipaj. Poliţia Rutieră Constanţa a început cercetările pentru a stabili condiţiile în care s-a petrecut accidentul şi cine se face vinovat. Cele două maşini implicate în incident s-au ales cu avarii serioase, însă nimeni nu a fost rănit.

În aceeaşi intersecţie, pe 23 mai, o altă autosanitară a Serviciului Judeţean de Ambulanţă Constanţa a fost implicată într-un accident, care a intrat în coliziune cu o altă...ambulanţă, aparţinînd serviciului privat alternativ “Steaua Sudului”. Ambii şoferi au susţinut că aveau semnalele luminoase şi sonore în funcţiune şi se deplasau la o intervenţie.