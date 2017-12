Ambulatoriul de Pediatrie a renăscut din propria cenuşă

De ziua lor, copiii din Dobrogea au primit o policlinică nou-nouţă. Conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa a organizat, vineri, inaugurarea fastuoasă a ambulatoriului de specialitate care acum poate concura, lejer, cu orice altă unitate de gen din Uniunea Europeană. Totul a fost posibil printr-un parteneriat încheiat între SCJU, Primăria Municipiului Constanţa, Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), Fundaţia Scheherazade şi Fundaţia Enel-Cuore, care a asigurat partea financiară a lucrărilor. Policlinica pentru copii nu fusese niciodată renovată, din cauza fondurilor insuficiente alocate, de-a lungul anilor, unităţii sanitare. Ramele din metal ale vechilor geamuri ruginiseră, astfel că ferestrele erau aproape imposibil de deschis, pereţii erau scorojiţi până la tencuială, scaunele din holul de aşteptare nu mai puteau fi utilizate, iar cabinetele de consultaţii arătau deplorabil. Schimbarea la faţă era mai mult decât necesară, mai ales că aici sunt trataţi în jur de 60.000 de copii din toată zona Dobrogei. Noua policlinică a fost sfinţită de Înaltpreasfinţia Sa Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, care i-a binecuvântat şi pe cei fără de care acest proiect nu ar fi fost posibil. „Este cel mai frumos cadou pe care preşedintele CJC, Nicuşor Daniel Constantinescu, îl face copiilor, de ziua lor. Ştiu că sunteţi numit părinte al copiilor, pentru grija pe care le-o purtaţi. Mereu aţi alocat fonduri pentru copiii în suferinţă, pentru cei nevoiaşi. Lucrarea dumneavoastră coincide cu planul lui Dumnezeu şi Îl bucură. Felicitări pentru tot ce aţi făcut! Vă binecuvântez această lucrare, iar ceea ce aţi început trebuie continuat. Felicitări şi partenerilor dumneavoastră”, a spus ÎPS Teodosie. Primarul Constanţei, Radu Mazăre, a ţinut să mulţumească CJC pentru buna colaborare, dar şi pentru minunea realizată de Ziua Internaţională a Copilului. „Mă bucur să iau parte la un asemenea eveniment, mai ales că am fost întâmpinat de două comitete formate din doamne care m-au îmbrăţişat şi m-au pupat, şi cu care am făcut poze. Sunt bucuros că s-a realizat această investiţie, mai ales că în locul acesta lucrează, cu preponderenţă, femei care, prin esenţa lor, sunt dedicate copiilor. Pas cu pas, unii paşi sunt mai mari, alţii mai mici, după cum avem posibilitatea, în Constanţa vom avea o unitate medicală modernă în întregime. Îi mulţumesc preşedintelui CJC, Nicuşor Daniel Constantinescu, care, cu o încăpăţânare de catâr, nu se lasă până nu creşte nivelul acestui spital. Doresc să-i mulţumesc şi europarlamentarului Daciana Sârbu, care a fost şi este şi astăzi (vineri - n.r.), alături de noi şi tuturor celor care s-au implicat în realizarea acestui proiect”, a afirmat Radu Mazăre. Primarul şi-a lăsat semnătura în Cartea de Onoare a Clinicii de Pediatrie, în care a notat: „Este o treabă bine făcută. Întotdeauna, cei care au grijă de semenii lor sunt răsplătiţi de Dumnezeu. Felicitări!”.

PERFORMANŢĂ Preşedintele CJC, Nicuşor Daniel Constantinescu, a declarat că Enel şi-a plătit „datoria” faţă de constănţeni: “Enel avea o datorie veche faţă de Constanţa. Abia acum este la zero”. „Este o onoare pentru mine să particip la finalizarea unui proiect extrem de important pentru Constanţa şi Sud-Estul României. Când am început acest proiect cu Daciana Sârbu, nu Victor Ponta era prim-ministrul României. Iniţial, vroiam să renovăm singuri Clinica de Pediatrie dar, când am văzut proiectul Fundaţiei Scheherazade că era atât de bine pus la punct, de funcţional, am semnat imediat parteneriatul. Ambulatoriul de aici este acum printre cele mai performante din România, dar şi din Europa. Doresc să îi mulţumesc şi primarului Radu Mazăre, alături de care, joi, am inaugurat şi această parcare supraetajată din faţa Policlinicii spitalului şi tuturor celor care ne-au ajutat în reabilitarea acestei unităţi”, a adăugat Constantinescu. Preşedintele CJC a subliniat că, prin eforturile factorilor implicaţi, s-a reuşit să se demonteze ceea ce era întipărit în mentalitatea constănţenilor: „cel mai bun medic este trenul spre Bucureşti”.

O CLINICĂ MAI PRIMITOARE Preşedintele fundaţiei Scheherazade, Wajiha Haris, a declarat că proiectul policlinicii pentru cei mici a fost creat altfel decât o unitate sanitară anostă, cu pereţii albi ce accentuează şi mai mult ideea de spital şi boală. „Pentru copiii aflaţi la limita dintre bine şi rău am reuşit să construim o clinică mult mai primitoare, plină de jucării şi jocuri, care să le ofere celor mici activităţi creative cât stau în sala de aşteptare”, a punctat preşedintele fundaţiei, iar Daciana Sârbu, bună prietenă cu aceasta, după cum s-a declarat, a subliniat suportul său necondiţionat pentru proiectele viitoare iniţiate de Scheherazade. Preşedintele Consiliului de Administraţie al Enel, Luca D’Agnese, s-a arătat încântat că a putut să contribuie la sănătatea copiilor şi la acordarea unor servicii medicale de calitate într-un loc adaptat vârstei şi nevoilor lor. Enel, prin fundaţia Enel Cuore, a investit 316.000 euro pentru a le oferi copiilor o policlinică demnă de o ţară europeană.

ZECI DE MILIOANE DE EURO ALOCATE DE CJC PENTRU UN SPITAL EUROPEAN De când CJC a preluat în administrare SCJU Constanţa, zeci de milioane de euro au fost investite în reabilitarea şi modernizarea celor mai importante sectoare de asistenţă medicală, iar lista investiţiilor în Sănătate, cu siguranţă, nu se va opri aici. Invitaţii speciali şi cei care au contribuit la reabilitarea totală a Policlinicii de Pediatrie au putut să vadă cu ochii lor ceea ce CJC a realizat fără prea mult ajutor de la miniştrii Sănătăţii care s-au perindat de-a lungul guvernării portocalii: Urgenţa, Clinica de Cardiologie Intervenţională, cea de Chirurgie Cardio-Vasculară, Ortopedia, Chirurgia, Oncologia, Dializa etc. Preşedintele Consiliului de Administraţie al Enel, Luca D’Agnese, preşedintele fundaţiei Scheherazade, Wajiha Haris, Daciana Sârbu, deputatul PSD Manuela Mitrea, directorul în Ministerul Sănătăţii Georgiana Bumbac au fost conduşi de managerul SCJU, dr. Dan Căpăţână, să viziteze secţiile reabilitate cu implicarea directă a preşedintelui CJC, Nicuşor Daniel Constantinescu. „Am spus mereu tuturor că, dacă vrei cu adevărat, chiar poţi şi iată că, în judeţul Constanţa, există o parte a spitalului - şi spun o parte pentru că preşedintele CJC nu poate face chiar tot dacă nu este sprijinit - care este de nivel european. Orice clinică renovată poate concura lejer cu cele similare din Germania, de exemplu. Nu este absolut nicio diferenţă între ele”, a declarat deputatul PSD Manuela Mitrea.

SPITAL DE PEDIATRIE LA CONSTANŢA? Managerul SCJU Constanţa, precum şi preşedintele CJC, Nicuşor Daniel Constantinescu, au cerut sprijinul celor de la Enel, Fundaţiei Scheherazade, dar şi europarlamentarului Daciana Sârbu pentru îndeplinirea unei dorinţe mai vechi, dar atât de necesare pentru un judeţ ca al nostru: construirea, în curtea SCJU, a unui Spital de Pediatrie. „În toată ţara aceasta există doar două capitale de judeţ care nu beneficiază de un spital dedicat exclusiv copiilor, iar Constanţa este unul dintre aceste judeţe”, a declarat managerul SCJU Constanţa.