Ambulatoriul Spitalului din Medgidia, la modernizat

19:30:11 / 30 Decembrie 2014

N-ati invatat nimic

N-ati invatat nimic din lectia ce v-au servit-o poporul romin in 16 nov. babuinilor incompetenti si platiti regeste pentru neputinta voastra in a genera ceva util pentru oras. Pina si seful vostru suprem pe care il ridicati in slavi si il vedea-ti doar in visele voastre presedinte a facut ciocul mic si lustruieste asidu clantele de la cotroceni. Asteptam ca si componenta ce patroneaza babuinii de la nivelul administratiei locale sa faca un pas inapoi si daca nu vrea sa afle aevarata parere a alegatorilor in ceea ce o priveste sa-si tina javrele in lesa mai ales atunci cind numai prostii si minciuni debiteaza.