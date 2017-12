Amelia Stănescu: slam poetry şi lansare de volum

„AŞTERNUTURI DE PLOAIE” Un eveniment editorial special, care a îmbinat într-un mod inedit acordurile muzicii jazz cu poezia, s-a desfăşurat, joi seară, în clubul Doors, protagonista manifestării fiind poeta constănţeancă Amelia Stănescu. Membră a Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România (USR), tânăra şi talentata creatoare de versuri a ales să îşi lanseze cel de-al şaptelea volum, „Couvertures de pluie/ Aşternuturi de ploaie”, ediţie bilingvă franceză-română, în spaţiul mai puţin convenţional oferit de clubul de la malul mării, în prezenţa a peste 60 de iubitori ai poeziei. Printre cei care au dorit să asiste la acest eveniment de ţinută, în cadrul căruia Amelia Stănescu şi-a promovat noua carte performând şi în stilul slam poetry, acompaniată de o valoroasă trupă de jazz formată din Elena Gatcin (voce, pian), Emil Tănase (tobe) şi Andrei Railean (bas), s-au numărat oameni de cultură, apropiaţi ai autoarei, colegi de breaslă, scriitori, cadre universitare şi studenţi de la Centrul Universitar „Spiru Haret” Constanţa şi Universitatea „Ovidius”. La evenimentul de lansare au putut fi remarcaţi, printre numeroşii invitaţi, preşedintele USR Dobrogea, Cristina Tamaş, directorul Radio Neptun, Gheorghe Căpăţână, poeta Iulia Pană, actorul Mircea Pânzaru, membrul USR Dobrogea, Mădălin Roşioru - cel care a tradus volumul în franceză (lector de carte pentru limba franceză fiind traducătorul J.B. Courvoisier).

MUZICĂ LIVE ŞI INTERVENŢII POETICE Amelia Stănescu s-a aflat permanent în centrul atenţiei publicului, evenimentul fiind compus din momente de jazz susţinute live, urmate de intervenţiile poetice ale protagonistei serii. Recitând din propriile creaţii, aceasta a reuşit să le potenţeze mesajul şi prin talentul său actoricesc, prin expresivitatea de care a dat dovadă în timpul recitalului său de poezie. Din repertoriul abordat de trupa de jazz au făcut parte piese precum: „Oh, Champs Elysees”, „Black Coffee”, „Boulevard of Broken Dreams”, „Aspettami”, „Nopţile Moscovei”, „Ochii negri” sau „I Am a Fool to Want You”. Mai mult, Amelia Stănescu a avut şi un moment de slam poetry, pe partea instrumentală a piesei „Et si tu n’existais pas”, recitând din poeziile sale „Toi, pour qui j’écris” şi „Dimineaţa scriu cărţi”.

„Această seară (n.r. joi) este, evident, specială pentru mine, emoţionantă, deopotrivă. A lansa către public propriile tale producţii, această carte, aceste poeme - părţi ale trupului meu, înseamnă, în egală măsură, un gest dramatic, o golire. Cel puţin pentru o vreme, voi fi lipsită de vlagă, de suflu, de gânduri. Sper, în tot cazul, ca mâine dimineaţă să nu mă trezesc precum o bibliotecă cu rafturile goale… „Aşternuturi de ploaie” este un volum care vorbeşte despre ceea ce mi se întâmplă, despre ceea ce simt sau am curajul să exprim”, a spus Amelia Stănescu, în debutul evenimentului.

SESIUNE DE AUTOGRAFE Atingând zonele sensibile ale poeziei erotice, noua carte de versuri a Ameliei Stănescu s-a bucurat de mare succes în rândurile tuturor celor prezenţi la lansare, atât critici, cât şi simpli iubitori de lectură. Dovadă au fost discursurile apreciative rostite de nume avizate precum Cristina Tamaş sau Iulia Pană, cât şi cele câteva zeci de exemplare epuizate rapid, pe care autoarea şi-a lăsat semnătura, la final, în cadrul sesiunii de autografe cu care a culminat acest eveniment special.

„Couvertures de pluie/ Aşternuturi de ploaie” este apărută la prestigioasa editură Brumar Timişoara, într-o formă grafică deosebită şi având posfaţa semnată de Ioan. Es. Pop. Fapte de viaţă cu o profundă încărcătură emoţională şi trăiri autentice au fost transpuse de poetă, cu multă inspiraţie, în versuri de o mare sensibilitate, care invită la meditaţie şi nu pot lăsa indiferent pe cel care deschide acest volum. Autorul postfeţei, Ioan Es. Pop, observă: „Poezia e femeie, spune bărbatul. Poezia e bărbat, spune femeia. Totuşi, orice ar spune oricare dintre ei, nu bărbatul şi nu femeia scriu poezie, ci poezia îi scrie pe ei. Amelia Stănescu a simţit asta, şi-a asumat această realitate care transfigurează şi, în cele mai puternice texte ale sale, se aud vocile Poeziei-de-dincolo-de-poet compunând vocea propriei ei poezii (...). Poeta vorbeşte însă, cel mai adesea, despre dragoste cu o detaşare care nu-i dă voie poeziei să plângă, cu o sfâşiere lucidă şi cu iluziile atent controlate, pentru că deziluzia pândeşte de după colţ”.

Amelia Stănescu este apreciată drept una dintre cele mai emoţionante voci din poezia contemporană. Membră a USR Dobrogea, aceasta publică poezie în ţară şi străinătate, iar versurile ei au fost traduse în italiană, germană, engleză, maghiară, chineză, japoneză.