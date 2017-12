Amenzi mărite și extinse în taximetrie

12:05:52 / 09 Septembrie 2014

prosteala lui mazare si patrascu

eu fac taxi de 12 ani am o societate si am si o facultate terminata muncesc si in alta parte.pozele sunt vechi de acum cel putin 8ani iar treaba cu taximetria in cta este o mare afacere pt oamenii de la primarie cu stirea lui mazare iar pt restul populatiei din cta o mare prosteala.se vand licente cu 3000/3500 eur buc mazare nu stie hai ca nu cred poate se face ca nu stie.sunt 2800 taxiuri in cta poate mai multe cand ar trebui sa fie 1800 cine a dat licente nu eu sau taximetristi tot cu oamenii lui mazare acum nu le mai convine ca nu mai pot vinde ca nu mai au de unde.eu am dat 30000eur pe trei masinii cu licente care leam luat in 2007 de la unu care era bagat la camera taximetristilor combinat cu patrascu si alti care aveau cate 100 de licente poate chiar mai multe. faceau concedii impreuna. mazare chiar nu stie.patrascu a vrut sa renunte dar mazare nu la lasat ca am mancat prea multi banii de la licente se dau curati mafiotii astia care sau facut oamenii pe licentele primariei pe care le au vandut in loc sa le dea la oameni care aveau masini care meritau sa faca taxi.de ce nu a fost asa si pana sa fie mazare primar.lumea vb. dar cad dai 3500 eur pe o licenta si nu ai loc in statie ce faci mai ai si rate la banca ca banii cash nu ai sa dai pe o licenta sau pe o masina nu te certi cu slugile lui mazare de la pol locala.dogan de la pol locala are si el masini pe strada de unde le a luat a dat banii pe ele cum am facut eu.ia intrebatii cum se face cheta si isi iau banii cei de la pol locala de la aia care fac japca la spital banii se pun la patiseria din colt.cate licente mai are constantinescu de la trans cate licente mai are neagu de la general sau daraban de la valentino sau nicolae de la sageata numai au ca le au luat de la primarie degeaba cu contracte de leasing fictive si le au vandut la fraieri care sau imprumutat la banci si ei sau facut oameni pe banii nostri chiar nu stia patrascu si mazare hai sa fim seriosi.acum sunt prea multi hai sa ia amendam sa le luam licentele sa mai avem ce vinde bravo mai mafiotilor.nu mai spun ca sa predat stafeta acum coada face legea in cta contracte cu masini de handicapati contracte pt. casele de marcat banii care le intra in buzunare de la fraieri de taximetristi.numai spun si de primarie care ia banii pt vize cum vor ei ba ia anu asta ba nu ia la anu si tot asa si la rar cta toti sunt pe facut banii cand este vb de taximetristi sau firme de taxi.este un cerc de mafioti care sunt pe facut banii.si cu prosti care stau pe strazi si fac curse de 5ron si au rate la banci ce faceti hai sai ardem da le dam amenzii aleargai si gonestei din statii ca nu avem locurii in statiile de taxi poate mai avem ce vinde ca este de mancat de pe urma la fraieri de taximetristi ca pe cei care ard lumea la spital la city sau la tomis care fac pe naspa fara licente si cu maimute ii tine dogan si caramihai in brate ca cotizeaza. pai hai oamenii buni cetateni ai orasului cta sa vb de taximetrie in cta numai credeti tot ce va mint mafioti astia.si ce am scris aici sun cate va din ce se intimpla cu taximetria in cta dar nimeni nu ia nici o masura pt ca inca merge asa este la noi ardei pe fraieri ca duc.